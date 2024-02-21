В Челябинске из-за морозов отменили занятия во вторую смену для 1-7 классов

Во вторую смену не учатся начальное и среднее звено
В Челябинске из-за морозов отменили занятия второй смены для 1-7 классов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Сегодня, 22 февраля, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска, с 1 по 11 классы первой смены и с 1 по 7 классы второй смены», — уточнили в пресс-службе мэрии. Ранее были отменены занятия второй смены только с 1 по 4 класс.
Занятия в школах Челябинска отменяют из-за морозов четвертый день подряд. Из-за холодов и ветра школьники первой смены не учатся очно с 19 февраля.
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