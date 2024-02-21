21 февраля 2024

В школах Челябинска отменили занятия из-за 35-градусных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за холода занятия отменили даже для старшеклассников первой смены Фото:

Сегодня, 22 февраля, в школах Челябинска отменили занятия из-за утренних 35-градусных морозов. Решение об отмене уроков принял Комитет по делам образования города.

«Отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 11 классы первой смены. Занятия для второй смены отменяются с 1 по 4 классы», — сообщает пресс-служба мэрии.

Занятия в школах Челябинска отменяют из-за холодов четвертый день подряд. Из-за морозной погоды и сильного ветра ученики первой смены не учатся очно с 19 февраля.

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Сегодня, 22 февраля, в школах Челябинска отменили занятия из-за утренних 35-градусных морозов. Решение об отмене уроков принял Комитет по делам образования города. «Отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 11 классы первой смены. Занятия для второй смены отменяются с 1 по 4 классы», — сообщает пресс-служба мэрии. Занятия в школах Челябинска отменяют из-за холодов четвертый день подряд. Из-за морозной погоды и сильного ветра ученики первой смены не учатся очно с 19 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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