В школах Челябинска отменили занятия из-за 35-градусных морозов

Из-за холода занятия отменили даже для старшеклассников первой смены
Сегодня, 22 февраля, в школах Челябинска отменили занятия из-за утренних 35-градусных морозов. Решение об отмене уроков принял Комитет по делам образования города.
«Отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 11 классы первой смены. Занятия для второй смены отменяются с 1 по 4 классы», — сообщает пресс-служба мэрии.
Занятия в школах Челябинска отменяют из-за холодов четвертый день подряд. Из-за морозной погоды и сильного ветра ученики первой смены не учатся очно с 19 февраля.
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