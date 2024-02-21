«Дочка» «Транснефти» получила иск на 46 миллионов рублей за разлив нефти в ХМАО

Росприроднадзор подал иск в арбитражный суд на «Транснефть-Сибирь» (дочернее предприятие компании «Транснефть») из-за разлива нефти в Нижневартовском районе ХМАО. Загрязнение произошло из-за нелегальной врезки в нефтепровод компании. В документах арбитражного суда указано, что ведомство требует 46,5 миллионов рублей за вред почве.
«В Арбитражный суд Тюменской области обратилось Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с заявлением к АО „Транснефть-Сибирь“ о возмещении вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды в размере 46 567 535,04 рублей. В ходе проверки Росприроднадзор выявил факт загрязнения почвенного покрова земельного участка, расположенного в лесном массиве (700 метров от автодороги Излучинск-Нижневартовск), произошедшего вследствие несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод компании», — указано в документах на сайте арбитражного суда.
Росприроднадзор провел исследование загрязненной почвы: концентрация нефти превысила норму в 65 раз. Ведомство указало, что компания не устранила загрязнение и добровольно не возместила ущерб, нанесенный природе. Решение о принятии заявления Росприроднадзора суд примет до начала марта.
Агентство направило в «Транснефть-Сибирь» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО, около дороги, связывающий нефтегазодобывающие объекты автомобилисты обнаружили большое нефтяное пятно, которое зимой было скрыто снегом. Загрязнение находится в 33 километрах от Тюменского месторождения, около таблички «ЦДНГ-8».
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