Аналитики назвали вакансии в ХМАО с самой жесткой конкуренцией

HeadHunter: в ХМАО на вакансию сотрудника Ozon откликнулось 2 тысячи соискателей

22 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Больше всего соискателей откликнулось на вакансии сотрудника маркетплейса и программиста Фото: Анна Майорова © URA.RU Среди вакансий с самой жесткой конкуренцией в 2023 году сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса Ozon, а также младший Java-разработчик. На эти вакансии откликнулось более тысячи человек. Такую аналитику URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter. «На первом месте по числу откликов расположилась вакансия сотрудника техподдержки в Ozon с зарплатой от 45 000 рублей. Вакансия собрала почти 2 000 откликов от соискателей. Среди обязанностей — оказание помощи пользователям в решении вопросов, связанных с работой сервиса. Работодатель готов был рассматривать кандидата без опыта работы», — сообщили эксперты. Второе место по популярности среди соискателей заняла вакансия Junior Java-разработчика в IT-компанию с зарплатой до 100 тысяч рублей. На нее откликнулось более 1100 человек. Тройку самых конкурентных предложений на рынке труда замкнула должность сотрудника пункта выдачи заказов Ozon с зарплатой от 81 до 143 тысяч рублей. Опыт работы при этом не требовался. Также в топ вошли вакансии кладовщика, специалиста по работе с претензиями и табельщика. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. На эти профессии в округе самая низкая конкуренция.

Среди вакансий с самой жесткой конкуренцией в 2023 году сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса Ozon, а также младший Java-разработчик. На эти вакансии откликнулось более тысячи человек. Такую аналитику URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter. «На первом месте по числу откликов расположилась вакансия сотрудника техподдержки в Ozon с зарплатой от 45 000 рублей. Вакансия собрала почти 2 000 откликов от соискателей. Среди обязанностей — оказание помощи пользователям в решении вопросов, связанных с работой сервиса. Работодатель готов был рассматривать кандидата без опыта работы», — сообщили эксперты. Второе место по популярности среди соискателей заняла вакансия Junior Java-разработчика в IT-компанию с зарплатой до 100 тысяч рублей. На нее откликнулось более 1100 человек. Тройку самых конкурентных предложений на рынке труда замкнула должность сотрудника пункта выдачи заказов Ozon с зарплатой от 81 до 143 тысяч рублей. Опыт работы при этом не требовался. Также в топ вошли вакансии кладовщика, специалиста по работе с претензиями и табельщика. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. На эти профессии в округе самая низкая конкуренция.