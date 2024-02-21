21 февраля 2024

Аналитики назвали вакансии в ХМАО с самой жесткой конкуренцией

HeadHunter: в ХМАО на вакансию сотрудника Ozon откликнулось 2 тысячи соискателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Безработица. Екатеринбург, безработица, поиск работы, объявления, вакансии
Больше всего соискателей откликнулось на вакансии сотрудника маркетплейса и программиста Фото:

Среди вакансий с самой жесткой конкуренцией в 2023 году сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса Ozon, а также младший Java-разработчик. На эти вакансии откликнулось более тысячи человек. Такую аналитику URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter.

«На первом месте по числу откликов расположилась вакансия сотрудника техподдержки в Ozon с зарплатой от 45 000 рублей. Вакансия собрала почти 2 000 откликов от соискателей. Среди обязанностей — оказание помощи пользователям в решении вопросов, связанных с работой сервиса. Работодатель готов был рассматривать кандидата без опыта работы», — сообщили эксперты.

Второе место по популярности среди соискателей заняла вакансия Junior Java-разработчика в IT-компанию с зарплатой до 100 тысяч рублей. На нее откликнулось более 1100 человек. Тройку самых конкурентных предложений на рынке труда замкнула должность сотрудника пункта выдачи заказов Ozon с зарплатой от 81 до 143 тысяч рублей. Опыт работы при этом не требовался. Также в топ вошли вакансии кладовщика, специалиста по работе с претензиями и табельщика.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. На эти профессии в округе самая низкая конкуренция.

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Среди вакансий с самой жесткой конкуренцией в 2023 году сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса Ozon, а также младший Java-разработчик. На эти вакансии откликнулось более тысячи человек. Такую аналитику URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter. «На первом месте по числу откликов расположилась вакансия сотрудника техподдержки в Ozon с зарплатой от 45 000 рублей. Вакансия собрала почти 2 000 откликов от соискателей. Среди обязанностей — оказание помощи пользователям в решении вопросов, связанных с работой сервиса. Работодатель готов был рассматривать кандидата без опыта работы», — сообщили эксперты. Второе место по популярности среди соискателей заняла вакансия Junior Java-разработчика в IT-компанию с зарплатой до 100 тысяч рублей. На нее откликнулось более 1100 человек. Тройку самых конкурентных предложений на рынке труда замкнула должность сотрудника пункта выдачи заказов Ozon с зарплатой от 81 до 143 тысяч рублей. Опыт работы при этом не требовался. Также в топ вошли вакансии кладовщика, специалиста по работе с претензиями и табельщика. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО проще всего найти работу мерчендайзерам, работникам общепита и токарям. На эти профессии в округе самая низкая конкуренция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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