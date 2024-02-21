21 февраля 2024

Бизнесмен в ХМАО заплатит почти полмиллиона рублей за трудоустройство иностранца

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора
Судья назначил бизнесмену штраф в 400 тысяч рублей Фото:

Предприниматель из ХМАО заплатит штраф в 400 тысяч за незаконное привлечение к работе трудового мигранта. Об этом сообщается в картотеке Югорского районного суда.

«Судья назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного штрафа менее минимального размера, снизив его до 400 тысяч рублей. Что составляет половину минимального штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ», — сообщается в картотеке.

По материалам дела, бизнесмен трудоустроил продавцом на нестационарный трудовой объект гражданина Азербайджана. Тем самым он нарушил постановления правительства РФ, которое запрещает привлекать иностранцев для торговли на НТО.

По ч. 1 ст. 18 КоАП РФ бизнесмену мог грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей. Судья снизил сумму штрафа, потому что в административном деле не было отягчающих обстоятельств, а правонарушение предприниматель совершил впервые.

Ранее URA.RU писало, что жительнице ХМАО грозит до трех лет колонии за незаконную прописку мигрантов. В отношении женщины возбуждено три уголовных дела.

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Предприниматель из ХМАО заплатит штраф в 400 тысяч за незаконное привлечение к работе трудового мигранта. Об этом сообщается в картотеке Югорского районного суда. «Судья назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного штрафа менее минимального размера, снизив его до 400 тысяч рублей. Что составляет половину минимального штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ», — сообщается в картотеке. По материалам дела, бизнесмен трудоустроил продавцом на нестационарный трудовой объект гражданина Азербайджана. Тем самым он нарушил постановления правительства РФ, которое запрещает привлекать иностранцев для торговли на НТО. По ч. 1 ст. 18 КоАП РФ бизнесмену мог грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей. Судья снизил сумму штрафа, потому что в административном деле не было отягчающих обстоятельств, а правонарушение предприниматель совершил впервые. Ранее URA.RU писало, что жительнице ХМАО грозит до трех лет колонии за незаконную прописку мигрантов. В отношении женщины возбуждено три уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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