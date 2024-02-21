Бизнесмен в ХМАО заплатит почти полмиллиона рублей за трудоустройство иностранца

Предприниматель из ХМАО заплатит штраф в 400 тысяч за незаконное привлечение к работе трудового мигранта. Об этом сообщается в картотеке Югорского районного суда.
«Судья назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного штрафа менее минимального размера, снизив его до 400 тысяч рублей. Что составляет половину минимального штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ», — сообщается в картотеке.
По материалам дела, бизнесмен трудоустроил продавцом на нестационарный трудовой объект гражданина Азербайджана. Тем самым он нарушил постановления правительства РФ, которое запрещает привлекать иностранцев для торговли на НТО.
По ч. 1 ст. 18 КоАП РФ бизнесмену мог грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей. Судья снизил сумму штрафа, потому что в административном деле не было отягчающих обстоятельств, а правонарушение предприниматель совершил впервые.
Ранее URA.RU писало, что жительнице ХМАО грозит до трех лет колонии за незаконную прописку мигрантов. В отношении женщины возбуждено три уголовных дела.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.