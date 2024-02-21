Депутат Камшилов попросил не заставлять участковых Кургана убирать снег

22 февраля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Со слов депутата, ему жалуются, что крыльцо участкового пункта постоянно в снегу и льду Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат курганской городской думы Иван Камшилов попросил заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александра Данилова решить проблему с уборкой участкового пункта и не заставлять участковых заниматься очисткой крыльца отделения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комиссии по социальной политики. «Постоянно у нас возникают вопросы по участковому пункту на Урицкого 77. Там крыльцо без поручней, пандусов, постоянно все в снегу и льду. Уже обращались по этому вопросу.<…> Участковых не заставляйте чистить», — обратился Камшилов. С его слов, администрация города получала жалобы, касающиеся этого вопроса и отметил, что в этом могут быть виноваты недобросовестные представители управляющих компаний. Отвечая на вопрос депутата, подполковник Данилов отметил, что они прорабатывают данный вопрос, в том числе с мэрией города. Он акцентировал внимание на том, что жалоба, скорее, относится не к ним, так как участковый пункт по данному адресу расположен в многоквартирном доме. «Решаем вопрос, опорный пункт относится к нам, улица к другим. Этот вопрос прорабатывается. Все равно есть дворники домах. <…> У него [пункта] крыльцо выведено не во двор, оно массивное. Рядом с участковым пунктом дорогу также не чистят», — отметил Данилов на комиссии. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости, ответ на него ожидается. Ранее на заседании этой комиссии Данилов подвел итоги раскрытия преступлений прошлых лет. URA.RU писало, что в своем докладе он сообщил о том, что было раскрыто и пресечено 106 преступлений данной категории. Среди них в 2023 году раскрыли 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат курганской городской думы Иван Камшилов попросил заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александра Данилова решить проблему с уборкой участкового пункта и не заставлять участковых заниматься очисткой крыльца отделения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комиссии по социальной политики. «Постоянно у нас возникают вопросы по участковому пункту на Урицкого 77. Там крыльцо без поручней, пандусов, постоянно все в снегу и льду. Уже обращались по этому вопросу.<…> Участковых не заставляйте чистить», — обратился Камшилов. С его слов, администрация города получала жалобы, касающиеся этого вопроса и отметил, что в этом могут быть виноваты недобросовестные представители управляющих компаний. Отвечая на вопрос депутата, подполковник Данилов отметил, что они прорабатывают данный вопрос, в том числе с мэрией города. Он акцентировал внимание на том, что жалоба, скорее, относится не к ним, так как участковый пункт по данному адресу расположен в многоквартирном доме. «Решаем вопрос, опорный пункт относится к нам, улица к другим. Этот вопрос прорабатывается. Все равно есть дворники домах. <…> У него [пункта] крыльцо выведено не во двор, оно массивное. Рядом с участковым пунктом дорогу также не чистят», — отметил Данилов на комиссии. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости, ответ на него ожидается. Ранее на заседании этой комиссии Данилов подвел итоги раскрытия преступлений прошлых лет. URA.RU писало, что в своем докладе он сообщил о том, что было раскрыто и пресечено 106 преступлений данной категории. Среди них в 2023 году раскрыли 25 тяжких и особо тяжких преступлений.