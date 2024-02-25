Осужденный за осквернение Вечного огня иностранец подал иск к курганскому УМВД

Осужденный за осквернение Вечного огня мигрант судится с УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гражданин Афганистана Халид Пайгир, осужденный за осквернение символов памяти защитников Отечества, просит курганское УМВД отменить решение об аннулировании вида на жительство в РФ. Соответствующий иск рассматривается в горсуде Кургана, информирует система ГАС «Правосудие».

Редакции URA.RU данную информацию в пресс-службе суда подтвердили. «Истец просит решение УМВД России по Курганской области о неразрешении въезда на территорию РФ и решение об аннулировании вида на жительство <…> признать не законными и подлежащими отмене», — сообщили в организации.

Как сообщили URA.RU источники из числа бывших силовиков, запрет в отношении ранее судимого афганца по делу о прикуривании от Вечного огня был вынесен 11 января. Иностранцу запретили находиться в стране на основании имеющейся судимости. Он подал административный иск на действия УМВД.

Курганский суд признал иностранца виновным в осквернении символов памяти защитников Отечества. Мужчина в марте 2023 года прикурил от Вечного огня и был задержан полицией. На время следствия он находился в СИЗО. Мужчине вынесли наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков призвал судей и силовые структуры защитить население от преступлений мигрантов. Он заявил, что иностранцы-преступники, особенно наркораспространители, не заслуживают снисхождения.