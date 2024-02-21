21 февраля 2024

Челябинскую область ждет повторение 40-градусного похолодания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозный день. Челябинск, пенсионер, холод, зима, погода, жест рукой, климат, мороз, пар
Челябинцев ждет еще несколько экстремально холодных суток Фото:

Аномальный холод вернется в Челябинскую область 23 февраля. Об этом экстренно предупредили региональные синоптики.

«Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов. В ночь на 24 февраля на юге региона температура опустится до минус 36 градусов», — говорится в экстренном предупреждении, распространенном областным ЦГМС.

Мороз начнет ослабевать днем 24 февраля, когда столбики термометров поднимутся до минус 5-10 градусов. В воскресенье, 25 февраля, потеплеет уже до минус 1 градуса.

Между тем, 22 февраля в Челябинской области мороз достиг минус 45 градусов. Властям пришлось отменять сначала занятия в школах в первую смену, а затем продлить ограничения и на вторую.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аномальный холод вернется в Челябинскую область 23 февраля. Об этом экстренно предупредили региональные синоптики. «Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов. В ночь на 24 февраля на юге региона температура опустится до минус 36 градусов», — говорится в экстренном предупреждении, распространенном областным ЦГМС. Мороз начнет ослабевать днем 24 февраля, когда столбики термометров поднимутся до минус 5-10 градусов. В воскресенье, 25 февраля, потеплеет уже до минус 1 градуса. Между тем, 22 февраля в Челябинской области мороз достиг минус 45 градусов. Властям пришлось отменять сначала занятия в школах в первую смену, а затем продлить ограничения и на вторую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...