Челябинскую область ждет повторение 40-градусного похолодания

22 февраля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Челябинцев ждет еще несколько экстремально холодных суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномальный холод вернется в Челябинскую область 23 февраля. Об этом экстренно предупредили региональные синоптики. «Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов. В ночь на 24 февраля на юге региона температура опустится до минус 36 градусов», — говорится в экстренном предупреждении, распространенном областным ЦГМС. Мороз начнет ослабевать днем 24 февраля, когда столбики термометров поднимутся до минус 5-10 градусов. В воскресенье, 25 февраля, потеплеет уже до минус 1 градуса. Между тем, 22 февраля в Челябинской области мороз достиг минус 45 градусов. Властям пришлось отменять сначала занятия в школах в первую смену, а затем продлить ограничения и на вторую.

Аномальный холод вернется в Челябинскую область 23 февраля. Об этом экстренно предупредили региональные синоптики. «Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз до минус 40 градусов. В ночь на 24 февраля на юге региона температура опустится до минус 36 градусов», — говорится в экстренном предупреждении, распространенном областным ЦГМС. Мороз начнет ослабевать днем 24 февраля, когда столбики термометров поднимутся до минус 5-10 градусов. В воскресенье, 25 февраля, потеплеет уже до минус 1 градуса. Между тем, 22 февраля в Челябинской области мороз достиг минус 45 градусов. Властям пришлось отменять сначала занятия в школах в первую смену, а затем продлить ограничения и на вторую.