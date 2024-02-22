В Кремле ответили на оскорбления Байдена в адрес Путина

Песков: оскорбление Байдена в адрес Путина — это позор для США
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Джо Байден оскорбляя Путина характеризует себя не с лучшей стороны Фото:

Попытки президента США Джо Байдена использовать ругательства в адрес глав других государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина, никак не ущемляют интересы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие действия характеризуют Байдена не с лучшей стороны, являясь позором для его страны.

«Использование подобных формулировок президентом США в отношении главы другого государства вряд ли ущемит интересы нашего президента. Подобные высказывания выглядят плохой попыткой Байдена выглядеть «голливудским ковбоем. Это является огромным позором для американской страны», — уточнил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Пресс-секретарь также обратил внимание, что Байдену не помешало бы задуматься о том, использовала ли Россия ругательства против кого бы то ни было.

Американский президент Джо Байден во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско позволил себе резкое выражение в адрес Владимира Путина. Он назвал того «сукиным сыном». Это не первое такое оскорбление со стороны американского лидера. Он также негативно отзывался и о председателе КНР Си Цзиньпине, назвав того диктатором.

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Попытки президента США Джо Байдена использовать ругательства в адрес глав других государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина, никак не ущемляют интересы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие действия характеризуют Байдена не с лучшей стороны, являясь позором для его страны. «Использование подобных формулировок президентом США в отношении главы другого государства вряд ли ущемит интересы нашего президента. Подобные высказывания выглядят плохой попыткой Байдена выглядеть «голливудским ковбоем. Это является огромным позором для американской страны», — уточнил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Пресс-секретарь также обратил внимание, что Байдену не помешало бы задуматься о том, использовала ли Россия ругательства против кого бы то ни было. Американский президент Джо Байден во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско позволил себе резкое выражение в адрес Владимира Путина. Он назвал того «сукиным сыном». Это не первое такое оскорбление со стороны американского лидера. Он также негативно отзывался и о председателе КНР Си Цзиньпине, назвав того диктатором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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