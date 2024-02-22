В Госдуме объяснили, как именно будут глушить иноагентов

Депутат Свинцов: блокировка в российских соцсетях ударит по кошелькам иноагентов

22 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Иностранные агенты не должны зарабатывать на российском зрителе, считает Андрей Свинцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иностранные агенты, в случае введения запрета на работу в социальных сетях, будут ограничены только на российских ресурсах (в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube), но это перекроет им доход внутри страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В Госдуме сейчас обсуждается концепция законопроекта о полном запрете иностранным агентам пользоваться социальными сетями. Заручившись поддержкой депутатов, идею вынесут на рассмотрение, отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, зампредседателя комиссии ГД Федерального Собрания РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских. «Я думаю, для наших врагов мы вправе создавать любые препоны. С точки зрения именно технической возможности, все, что связано с российскими соцсетями, любыми платформами, — это мы, конечно же, в состоянии ограничить, запретить. Тем более любые транзакции из российских банков, переводы, мы можем блокировать карты. Что же касается социальных сетей других стран (запрещенных на территории РФ Instagram и Facebook) или банковской системы других стран, с учетом того, что иноагенты в основном проживают сейчас за рубежом, то, конечно, там это все будет им доступно», — объяснил Андрей Свинцов. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что запрет на возможность пользоваться российскими соцсетями сильно ударит по кошельку иностранных агентов, которые зарабатывают, в том числе, на этих площадках. «Главное, чтобы здесь не было у них ни аудитории, ни возможности зарабатывать. Пусть там и вещают (за границей). Главное, чтобы на территории России их было ни видно, ни слышно. Там у них нет их зрителя, нет тех, кто будет их как-то финансово обеспечивать, помогать», — отметил Свинцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные агенты, в случае введения запрета на работу в социальных сетях, будут ограничены только на российских ресурсах (в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube), но это перекроет им доход внутри страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В Госдуме сейчас обсуждается концепция законопроекта о полном запрете иностранным агентам пользоваться социальными сетями. Заручившись поддержкой депутатов, идею вынесут на рассмотрение, отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, зампредседателя комиссии ГД Федерального Собрания РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских. «Я думаю, для наших врагов мы вправе создавать любые препоны. С точки зрения именно технической возможности, все, что связано с российскими соцсетями, любыми платформами, — это мы, конечно же, в состоянии ограничить, запретить. Тем более любые транзакции из российских банков, переводы, мы можем блокировать карты. Что же касается социальных сетей других стран (запрещенных на территории РФ Instagram и Facebook) или банковской системы других стран, с учетом того, что иноагенты в основном проживают сейчас за рубежом, то, конечно, там это все будет им доступно», — объяснил Андрей Свинцов. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что запрет на возможность пользоваться российскими соцсетями сильно ударит по кошельку иностранных агентов, которые зарабатывают, в том числе, на этих площадках. «Главное, чтобы здесь не было у них ни аудитории, ни возможности зарабатывать. Пусть там и вещают (за границей). Главное, чтобы на территории России их было ни видно, ни слышно. Там у них нет их зрителя, нет тех, кто будет их как-то финансово обеспечивать, помогать», — отметил Свинцов.