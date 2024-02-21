Священнослужитель обустраивает благотворительный вагончик для нуждающихся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опальный священник Глеб Палкин, создавший собственную обитель в поселке Майский Пермского края, обратился к прихожанам за помощью. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что ему нужны деньги, чтобы избавиться от долгов. Сейчас Палкин обустраивает рядом со своей церковью благотворительный вагончик для нуждающихся. Он призвал жителей помочь ему материально, чтобы завершить начатое дело.

«Дорогие, благословенные! Начали делать крышу для благотворительного вагончика. Работы идут, делаем лежаки для того, чтобы можно было переночевать добрым людям. Будем делать полки для вещей, для раздачи. Помощь очень нужна, правда. Весь в долгах», — написал в соцсети Палкин, указав номер телефона, куда можно перевести деньги.

Палкин являлся настоятелем Борисоглебского храма в Майском. Во время пандемии он проводил онлайн-службы, принимая пожертвования от прихожан через интернет. В 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий обвинил священнослужителя в нарушении церковных канонов и запретил ему служение. Однако Палкин обустроил собственную обитель недалеко от храма, где нес службу. Настоятель храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба игумен Варфоломей обвинил Палкина в сектантстве. Игумен отметил, что все службы, которые совершает Палкин, нелегитимны и не имеют никакого отношения к РПЦ.

Глеб Палкин решил оборудовать благотворительный вагончик для нуждающихся в Майском Фото: страница Глеба Палкина, «ВКонтакте» https://vk.com/glebpalkin