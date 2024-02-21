21 февраля 2024

Топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бурильщику готовы платить до 350 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге в феврале самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали: бурильщик, рекрутер и менеджер Фото:

В Екатеринбурге самым высокооплачиваемым специалистом в феврале стал машинист бурой установки. Ему предлагают от 250 000 до 350 000 рублей, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

«Самым высокооплачиваемым специалистом в Екатеринбурге оказался машинист бурой установки с предлагаемой зарплатой от 250 000 до 350 000 рублей в месяц при плавающем графике. Требуется кандидат с опытом работы более трех лет, водительским удостоверение категории C и легковым автомобилем», — говорится в сообщении. Главное для такого специалиста — быть трудолюбивым, ответственным и пунктуальным. Компания предоставит всю необходимую спецодежду и обещает карьерный рост.

На втором месте оказалась вакансия рекрутера в штат на удаленную работу. Специалист сможет зарабатывать от 150 000 до 350 000 рублей в зависимости от количества трудоустроенных кандидатов. Оплата за каждого составляет от 10 000 до 30 000 рублей. В обязанности входит поиск и подбор персонала по заявкам, а также составление и размещение вакансий.

Замыкает топ вакансия менеджера по продажам с опытом работы от одного года до трех лет в сфере продаж электрического оборудования. Полная занятость с графиком 5/2 при заработной плате от 100 000 до 300 000 рублей в месяц. Специалист должен уметь продавать энергетическое и электрическое оборудование, сопровождать сделки и обрабатывать тендерную документацию.

Ранее агентство сообщало, что среди свердловчан самой востребованной вакансией оказался тестировщик. В целом востребованные вакансии у жителей региона подразумевают удаленную работу.

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В Екатеринбурге самым высокооплачиваемым специалистом в феврале стал машинист бурой установки. Ему предлагают от 250 000 до 350 000 рублей, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Самым высокооплачиваемым специалистом в Екатеринбурге оказался машинист бурой установки с предлагаемой зарплатой от 250 000 до 350 000 рублей в месяц при плавающем графике. Требуется кандидат с опытом работы более трех лет, водительским удостоверение категории C и легковым автомобилем», — говорится в сообщении. Главное для такого специалиста — быть трудолюбивым, ответственным и пунктуальным. Компания предоставит всю необходимую спецодежду и обещает карьерный рост. На втором месте оказалась вакансия рекрутера в штат на удаленную работу. Специалист сможет зарабатывать от 150 000 до 350 000 рублей в зависимости от количества трудоустроенных кандидатов. Оплата за каждого составляет от 10 000 до 30 000 рублей. В обязанности входит поиск и подбор персонала по заявкам, а также составление и размещение вакансий. Замыкает топ вакансия менеджера по продажам с опытом работы от одного года до трех лет в сфере продаж электрического оборудования. Полная занятость с графиком 5/2 при заработной плате от 100 000 до 300 000 рублей в месяц. Специалист должен уметь продавать энергетическое и электрическое оборудование, сопровождать сделки и обрабатывать тендерную документацию. Ранее агентство сообщало, что среди свердловчан самой востребованной вакансией оказался тестировщик. В целом востребованные вакансии у жителей региона подразумевают удаленную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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