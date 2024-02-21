В Свердловской области на первом месте по количеству откликов оказалась вакансия тестировщика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«На первом месте по числу откликов в Свердловской области предложение о работе тестировщиком в сервисе объявлений с зарплатой от 46 000 рублей. Вакансия собрала более 8 000 откликов от соискателей в 2023 году», — говорится в сообщении. В обязанности входит тестирование продукта по готовым кейсам, воспроизводя пользовательские сценарии и проверять ошибки, выполнять простые исследовательские задачи и описывать найденные баги. Работодатель готов был рассматривать кандидата без опыта работы.
На втором месте (больше 6 000 откликов) оказалась вакансия оператора ПК с зарплатой до 10 000 рублей. В задачи будущего сотрудника входит внесение в базу данных цен на товары и штрих-коды с фотографий.
Замыкает тройку востребованных вакансий (с откликом 5 700), предложение о работе оператором call-центра на чаты с зарплатой от 42 000 рублей. Среди задач — прием обращений от клиентов в чатах, работа с возражениями, помощь клиентам по заказам интернет-магазина, исходящие звонки в случае необходимости.
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