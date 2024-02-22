В тюменском ЖК возле Туры построят детский сад

22 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Новый сад появится в микрорайоне к 2027 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» построят детский сад к 2027 году. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки. «Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2025 году предусмотрена разработка проектной документации на строительство детского сада в районе ЖК „Айвазовский“. Средства на строительно-монтажные работы предусмотрены на 2026—2027 годы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайонах Патрушева и Мыс появятся новые детские сады. В «Звездном городке» сад построят к 2026 году, а в Патрушева проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.

В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» построят детский сад к 2027 году. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки. «Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2025 году предусмотрена разработка проектной документации на строительство детского сада в районе ЖК „Айвазовский“. Средства на строительно-монтажные работы предусмотрены на 2026—2027 годы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайонах Патрушева и Мыс появятся новые детские сады. В «Звездном городке» сад построят к 2026 году, а в Патрушева проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.