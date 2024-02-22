В тюменском ЖК возле Туры построят детский сад

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Новый сад появится в микрорайоне к 2027 году Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» построят детский сад к 2027 году. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

«Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2025 году предусмотрена разработка проектной документации на строительство детского сада в районе ЖК „Айвазовский“. Средства на строительно-монтажные работы предусмотрены на 2026—2027 годы», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайонах Патрушева и Мыс появятся новые детские сады. В «Звездном городке» сад построят к 2026 году, а в Патрушева проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.

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В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» построят детский сад к 2027 году. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки. «Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2025 году предусмотрена разработка проектной документации на строительство детского сада в районе ЖК „Айвазовский“. Средства на строительно-монтажные работы предусмотрены на 2026—2027 годы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайонах Патрушева и Мыс появятся новые детские сады. В «Звездном городке» сад построят к 2026 году, а в Патрушева проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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