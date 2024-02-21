21 февраля 2024

В ХМАО сотрудник автогазовой заправки пойдет под суд за взрыв дома в Нижневартовске

Прокуратура ХМАО направила в суд дело о взрыве многоквартирного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, прокуратура, ксива, удостоверение, проверка, ведомство, прокурорская проверка, удостоверение прокурора
Прокуратура направила в суд дело о взрыве многоквартирника Фото:

В ХМАО сотрудник автогазовой заправки пойдет под суд за взрыв дома в Нижневартовске в декабре 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в прокуратуре. Мужчине грозит срок по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности) и 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

В декабре 2022 года обвиняемый за деньги наполнил жителю Нижневартовска бытовой газовый баллон сжиженной газовой смесью, предназначенной для заправки автомобилей. Также он не проконтролировал полноту заправки и значительно переполнил баллон. Вечером того же дня из-за давления сосуд взорвался и разрушил жилой многоквартирник на улице Мира. В результате взрыва погибли 10 человек, среди них четверо несовершеннолетних. Трое получили ранения, было разрушено 66 квартир и повреждено четыре автомобиля, а сумма ущерба составила более 280 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что житель МАО получил ожоги после взрыва баллона. Мужчина попал в радиус воздействия взрывной волны, однако остался жив.

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В ХМАО сотрудник автогазовой заправки пойдет под суд за взрыв дома в Нижневартовске в декабре 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в прокуратуре. Мужчине грозит срок по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности) и 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере). В декабре 2022 года обвиняемый за деньги наполнил жителю Нижневартовска бытовой газовый баллон сжиженной газовой смесью, предназначенной для заправки автомобилей. Также он не проконтролировал полноту заправки и значительно переполнил баллон. Вечером того же дня из-за давления сосуд взорвался и разрушил жилой многоквартирник на улице Мира. В результате взрыва погибли 10 человек, среди них четверо несовершеннолетних. Трое получили ранения, было разрушено 66 квартир и повреждено четыре автомобиля, а сумма ущерба составила более 280 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что житель МАО получил ожоги после взрыва баллона. Мужчина попал в радиус воздействия взрывной волны, однако остался жив.
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