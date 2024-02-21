Названа дата прощания с киллером ОПС «Уралмаш» Сычевым

Бизнесмена и издателя Игоря Сычева, чье имя ассоциируют с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш», похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Подробности прощания с легендарным «уралмашевцем» URA.RU сообщил источник из его окружения.
«Прощание с Сычевым пройдет в понедельник, 26 февраля, в храме преподобного Серафима Саровского. Там состоится отпевание. Похоронят его на Широкореченском кладбище», — сказал собеседник агентства.
Широкореченское кладбище в народе называют «аллеей 90-х», поскольку на нем похоронены криминальные авторитеты. Например, там находится мемориал лидера «центровых» Олега Вагина и трех его охранников. Их Сычев и его сообщники расстреляли в 1996 году. Это был ответ «уралмашевцев» на убийство их главы Григория Цыганова, совершенное «центровыми» в 1991 году.
За это убийство и другие в 2001 году Сычев был приговорен к 15 годам тюрьмы. Всего участникам криминальной группировки инкриминировалось 30 убийств и три теракта, среди которых — стрельба из гранатомета по зданиям свердловского правительства и УБОПа. Сам Сычев был признан виновным в трех эпизодах.
Отбыв срок, он занялся бизнесом и издательским делом. В январе 2024 года Сычев попал в больницу после перенесенного инсульта. 21 февраля бизнесмена не стало. Агентство рассказывало о жизни легенды ОПС «Уралмаш» в своем материале.
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