21 февраля 2024

Названа дата прощания с киллером ОПС «Уралмаш» Сычевым

Киллера ОПС «Уралмаш» Сычева похоронят 26 февраля на Широкореченском кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Сычева похоронят на Широкореченском кладбище, где покоится много известных горожан Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш»

Бизнесмена и издателя Игоря Сычева, чье имя ассоциируют с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш», похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Подробности прощания с легендарным «уралмашевцем» URA.RU сообщил источник из его окружения.

Новость по теме
Путь легендарного «уралмашевца» Сычева: убийства, бизнес, пенсия

«Прощание с Сычевым пройдет в понедельник, 26 февраля, в храме преподобного Серафима Саровского. Там состоится отпевание. Похоронят его на Широкореченском кладбище», — сказал собеседник агентства.

Широкореченское кладбище в народе называют «аллеей 90-х», поскольку на нем похоронены криминальные авторитеты. Например, там находится мемориал лидера «центровых» Олега Вагина и трех его охранников. Их Сычев и его сообщники расстреляли в 1996 году. Это был ответ «уралмашевцев» на убийство их главы Григория Цыганова, совершенное «центровыми» в 1991 году.

За это убийство и другие в 2001 году Сычев был приговорен к 15 годам тюрьмы. Всего участникам криминальной группировки инкриминировалось 30 убийств и три теракта, среди которых — стрельба из гранатомета по зданиям свердловского правительства и УБОПа. Сам Сычев был признан виновным в трех эпизодах.

Отбыв срок, он занялся бизнесом и издательским делом. В январе 2024 года Сычев попал в больницу после перенесенного инсульта. 21 февраля бизнесмена не стало. Агентство рассказывало о жизни легенды ОПС «Уралмаш» в своем материале.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмена и издателя Игоря Сычева, чье имя ассоциируют с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш», похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Подробности прощания с легендарным «уралмашевцем» URA.RU сообщил источник из его окружения. «Прощание с Сычевым пройдет в понедельник, 26 февраля, в храме преподобного Серафима Саровского. Там состоится отпевание. Похоронят его на Широкореченском кладбище», — сказал собеседник агентства. Широкореченское кладбище в народе называют «аллеей 90-х», поскольку на нем похоронены криминальные авторитеты. Например, там находится мемориал лидера «центровых» Олега Вагина и трех его охранников. Их Сычев и его сообщники расстреляли в 1996 году. Это был ответ «уралмашевцев» на убийство их главы Григория Цыганова, совершенное «центровыми» в 1991 году. За это убийство и другие в 2001 году Сычев был приговорен к 15 годам тюрьмы. Всего участникам криминальной группировки инкриминировалось 30 убийств и три теракта, среди которых — стрельба из гранатомета по зданиям свердловского правительства и УБОПа. Сам Сычев был признан виновным в трех эпизодах. Отбыв срок, он занялся бизнесом и издательским делом. В январе 2024 года Сычев попал в больницу после перенесенного инсульта. 21 февраля бизнесмена не стало. Агентство рассказывало о жизни легенды ОПС «Уралмаш» в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...