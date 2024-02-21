Названа дата прощания с киллером ОПС «Уралмаш» Сычевым

Киллера ОПС «Уралмаш» Сычева похоронят 26 февраля на Широкореченском кладбище

22 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Сычева похоронят на Широкореченском кладбище, где покоится много известных горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш» Бизнесмена и издателя Игоря Сычева, чье имя ассоциируют с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш», похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Подробности прощания с легендарным «уралмашевцем» URA.RU сообщил источник из его окружения. Новость по теме Путь легендарного «уралмашевца» Сычева: убийства, бизнес, пенсия «Прощание с Сычевым пройдет в понедельник, 26 февраля, в храме преподобного Серафима Саровского. Там состоится отпевание. Похоронят его на Широкореченском кладбище», — сказал собеседник агентства. Широкореченское кладбище в народе называют «аллеей 90-х», поскольку на нем похоронены криминальные авторитеты. Например, там находится мемориал лидера «центровых» Олега Вагина и трех его охранников. Их Сычев и его сообщники расстреляли в 1996 году. Это был ответ «уралмашевцев» на убийство их главы Григория Цыганова, совершенное «центровыми» в 1991 году. За это убийство и другие в 2001 году Сычев был приговорен к 15 годам тюрьмы. Всего участникам криминальной группировки инкриминировалось 30 убийств и три теракта, среди которых — стрельба из гранатомета по зданиям свердловского правительства и УБОПа. Сам Сычев был признан виновным в трех эпизодах. Отбыв срок, он занялся бизнесом и издательским делом. В январе 2024 года Сычев попал в больницу после перенесенного инсульта. 21 февраля бизнесмена не стало. Агентство рассказывало о жизни легенды ОПС «Уралмаш» в своем материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмена и издателя Игоря Сычева, чье имя ассоциируют с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш», похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Подробности прощания с легендарным «уралмашевцем» URA.RU сообщил источник из его окружения. «Прощание с Сычевым пройдет в понедельник, 26 февраля, в храме преподобного Серафима Саровского. Там состоится отпевание. Похоронят его на Широкореченском кладбище», — сказал собеседник агентства. Широкореченское кладбище в народе называют «аллеей 90-х», поскольку на нем похоронены криминальные авторитеты. Например, там находится мемориал лидера «центровых» Олега Вагина и трех его охранников. Их Сычев и его сообщники расстреляли в 1996 году. Это был ответ «уралмашевцев» на убийство их главы Григория Цыганова, совершенное «центровыми» в 1991 году. За это убийство и другие в 2001 году Сычев был приговорен к 15 годам тюрьмы. Всего участникам криминальной группировки инкриминировалось 30 убийств и три теракта, среди которых — стрельба из гранатомета по зданиям свердловского правительства и УБОПа. Сам Сычев был признан виновным в трех эпизодах. Отбыв срок, он занялся бизнесом и издательским делом. В январе 2024 года Сычев попал в больницу после перенесенного инсульта. 21 февраля бизнесмена не стало. Агентство рассказывало о жизни легенды ОПС «Уралмаш» в своем материале.