Зам Куйвашева усиливается на теме промышленности в разгар президентской кампании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка цеха по розливу безалкогольных напитков Тонус-Айседора. Екатеринбург , ионин дмитрий
Дмитрий Ионин курирует в свердловском правительстве цифровой и инвестиционный блоки Фото:

Замгубернатора Дмитрий Ионин дал старт строительству «Исетского кузнечно-механического завода» на площадке «Титановой долины» в Верхней Салде (Свердловская область), который является поставщиком крупных военных холдингов. Судя по telegram-каналу «цифрового» замгубернатора, за последние недели для него это не первое подобное мероприятие и, отмечают наблюдатели, такая активность замгубернатора на фоне президентских выборов смотрится выигрышно.

«В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева созданы максимально комфортные условия для работы с инвесторами. Важно, что ИКМЗ — наше местное предприятие, которому мы помогаем „вырасти“ и в короткие сроки, уже на новой площадке, кратно увеличить объемы производства. Чему сильно способствуют налоговые и таможенные льготы, а также инженерная инфраструктура „Титановой долины“. Появление такого предприятия еще больше усиливает „титановую“ компетенцию Верхней Салды и всего нашего региона», — цитирует Ионина региональный департамент информполитики.

За последние дни он побывал в Краснотурьинске на заводе «Полиметалла» и на площадке индустриального парка «Богословский» (вместе с Антоном Шипулиным), на промышленных предприятиях Нижнего Тагила, Полевского и Каменска-Уральского. А накануне вместе с губернатором принял участие в трамвайного депо в Верхней Пышме, где будут храниться трамваи «Львята».

Между этим Ионин успел открыть новый офис МФЦ в каменском селе, встретить делегацию из Таджикистана, а также сварить суп на сысертском фестивале «Переборщи» и даже побывать на эко-ферме. Своих подписчиков политик активно зовет участвовать в выборах президента 15 — 17 марта.

О том, что свердловские политики включились в президентскую кампанию, URA.RU сообщало в конце января. Согласно установкам, которые им спустили, необходимо активно встречаться с избирателями и звать их на выборы.

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Замгубернатора Дмитрий Ионин дал старт строительству «Исетского кузнечно-механического завода» на площадке «Титановой долины» в Верхней Салде (Свердловская область), который является поставщиком крупных военных холдингов. Судя по telegram-каналу «цифрового» замгубернатора, за последние недели для него это не первое подобное мероприятие и, отмечают наблюдатели, такая активность замгубернатора на фоне президентских выборов смотрится выигрышно. «В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева созданы максимально комфортные условия для работы с инвесторами. Важно, что ИКМЗ — наше местное предприятие, которому мы помогаем „вырасти“ и в короткие сроки, уже на новой площадке, кратно увеличить объемы производства. Чему сильно способствуют налоговые и таможенные льготы, а также инженерная инфраструктура „Титановой долины“. Появление такого предприятия еще больше усиливает „титановую“ компетенцию Верхней Салды и всего нашего региона», — цитирует Ионина региональный департамент информполитики. За последние дни он побывал в Краснотурьинске на заводе «Полиметалла» и на площадке индустриального парка «Богословский» (вместе с Антоном Шипулиным), на промышленных предприятиях Нижнего Тагила, Полевского и Каменска-Уральского. А накануне вместе с губернатором принял участие в трамвайного депо в Верхней Пышме, где будут храниться трамваи «Львята». Между этим Ионин успел открыть новый офис МФЦ в каменском селе, встретить делегацию из Таджикистана, а также сварить суп на сысертском фестивале «Переборщи» и даже побывать на эко-ферме. Своих подписчиков политик активно зовет участвовать в выборах президента 15 — 17 марта. О том, что свердловские политики включились в президентскую кампанию, URA.RU сообщало в конце января. Согласно установкам, которые им спустили, необходимо активно встречаться с избирателями и звать их на выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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