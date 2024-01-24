Замы Куйвашева включились в президентскую кампанию

Дмитрий Ионин, в частности, за месяц открыл два офиса МФЦ в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возросшая активность заместителей свердловского губернатора Евгения Куйвашева свидетельствует о начале президентской кампании, отмечают сразу несколько осведомленных собеседников URA.RU. И вписывается в концепцию агитации, которую на днях в закрытом кругу презентовал вице-губернатор Олег Чемезов — о нативном формировании позитивного образа власти.

Лидер по числу активностей за последнее время — Дмитрий Ионин, курирующий цифровой и инвестиционный блоки. Он открыл новый офис Многофункционального центра в Екатеринбурге на улице Готвальда, причем за месяц это уже второе подобное мероприятие. В конце декабря Ионин открывал офис МФЦ в Нижнем Тагиле.

Если изучить telegram-канал Ионина, то в списке активностей цифрового замгубернатора обнаружится также визит в Ревду, где он поздравил со столетием ветерана Великой отечественной войны. И проверка туристической инфраструктуры в Мариинске — село известно по проекту предпринимателя Игоря Черноголова, построившего здесь избы в старорусском стиле.

Кроме Ионина, чей прошлый депутатский опыт органично вписывается в кампанию, в публичных мероприятиях активно участвует первый замгубернатора Алексей Шмыков. Судя по анонсам областного департамента информационной политики и в соцсетях политика, на днях он открыл новое производство в Заречном, съездил в Каменск-Уральский на День снега и рассказал, что в центре мероприятия была тема семейных ценностей, а сегодня вручал ключи от спецтехники Уральской авиабазе.

Замгубернатора Сергей Швиндт презентовал главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину свердловский стенд на выставке ВДНХ в Москве и рассказал, как идет реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» (за 6 лет в Свердловской области благоустроили 2,5 тысячи объектов в 59 муниципалитетах).

В списке тем, через которые аккуратно можно агитировать за действующего главу государства — его Олег Чемезов озвучивал депутатам заксо от «Единой России», но, по данным URA.RU, он актуален и для других политических деятелей — достижения в борьбе с антироссийскими санкциями, победы в импортозамещении, рост внутреннего регионального продукта, увеличение областного бюджета на 25%, развитие муниципалитетов (в формате «было-стало-будет»), обеспечение властью всех социальных обязательств и другое. Выборы президента намечены на 15 — 17 марта.