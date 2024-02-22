Медведев прокомментировал смерть Навального*

Медведев заявил, что не будет говорить он Навальном* ничего хорошего или плохого
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев (на фото) высказался по поводу смерти Алексея Навального Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Он подчеркнул, что ничего хорошего сказать по этому поводу он не может, но и плохого говорить не собирается.

«Ничего хорошего про него сказать я не могу, плохого говорить не буду», — подчеркнул Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости. Также он призвал не игнорировать сторонников Навального, однако и преувеличивать их заявления и действия не стоит. Не обошел стороной Медведев и западную реакцию смерть Алексея Навального. Зампред Совбеза иронично высказался по поводу новых санкционных пакетов, названных в честь Навального.

Алексей Навальный умер 16 февраля. По предварительной информации, у него оторвался тромб. Запад сразу же начал реагировать на смерть, открыто обвиняя в случившемся Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал посылать больше наемников и военной помощи Украине, после смерти Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Он подчеркнул, что ничего хорошего сказать по этому поводу он не может, но и плохого говорить не собирается. «Ничего хорошего про него сказать я не могу, плохого говорить не буду», — подчеркнул Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости. Также он призвал не игнорировать сторонников Навального, однако и преувеличивать их заявления и действия не стоит. Не обошел стороной Медведев и западную реакцию смерть Алексея Навального. Зампред Совбеза иронично высказался по поводу новых санкционных пакетов, названных в честь Навального. Алексей Навальный умер 16 февраля. По предварительной информации, у него оторвался тромб. Запад сразу же начал реагировать на смерть, открыто обвиняя в случившемся Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал посылать больше наемников и военной помощи Украине, после смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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