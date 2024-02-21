Столтенберг нашел оправдание для участия НАТО в боях на Украине

Столтенберг: «лучший способ» почтить Навального* — это эскалация конфликта
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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Йенс Столтенберг осмелился оправдать эскалацию конфликта на Украине смертью Алексея Навального* Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет посылать больше наемников и военной помощи Украине после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Он уверен, что разжигание конфликта якобы является «лучшим способом почтить Навального».

«Я глубоко уверен, что лучший способ почтить память Алексея Навального — это сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил на поле боя, а победила Украина», — высказался Йенс Столтенберг журналистам. Также генсек рассказал про новые пакеты военной помощи и про план «50 миллиардов евро для Украины». Все это сейчас он связывает со смертью Навального, оправдывая действия НАТО на Украине.

Навальный умер в колонии 16 февраля. В Кремле заявили, что точная причина смерти устанавливается. По данным некоторых источников, это произошло из-за разрыва тромба.

В историю с Навальным почти сразу же подключился Столтенберг. Он заявил, что Россия должна ответить на «серьезные вопросы». На какие именно он не раскрыл.

Украина использует оружие НАТО не только в зоне спецоперации. Нередки случаи, когда мирные города России попадали под обстрелы ВСУ, которые использовали поставленное вооружение. Путин не раз заявлял, что такое поведение Киева связано с его провальным наступлением. Сейчас же Столтенберг нашел еще одну причину, чтобы отправлять оружие Украине, которая использует его в террористических целях.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет посылать больше наемников и военной помощи Украине после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Он уверен, что разжигание конфликта якобы является «лучшим способом почтить Навального». «Я глубоко уверен, что лучший способ почтить память Алексея Навального — это сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил на поле боя, а победила Украина», — высказался Йенс Столтенберг журналистам. Также генсек рассказал про новые пакеты военной помощи и про план «50 миллиардов евро для Украины». Все это сейчас он связывает со смертью Навального, оправдывая действия НАТО на Украине. Навальный умер в колонии 16 февраля. В Кремле заявили, что точная причина смерти устанавливается. По данным некоторых источников, это произошло из-за разрыва тромба. В историю с Навальным почти сразу же подключился Столтенберг. Он заявил, что Россия должна ответить на «серьезные вопросы». На какие именно он не раскрыл. Украина использует оружие НАТО не только в зоне спецоперации. Нередки случаи, когда мирные города России попадали под обстрелы ВСУ, которые использовали поставленное вооружение. Путин не раз заявлял, что такое поведение Киева связано с его провальным наступлением. Сейчас же Столтенберг нашел еще одну причину, чтобы отправлять оружие Украине, которая использует его в террористических целях. *Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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