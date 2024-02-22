Вагнеровцев, напавших на свердловчанку, проверят на вменяемость

Бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, которых поместили в СИЗО за нападение на жительницу Заречного (Свердловская область), отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения подсудимых.
«Калмыков и Комаров находятся в СИЗО Камышлова. Вероятно, их отправят в психбольницу, которая расположена на Сибирском тракте в Екатеринбурге», — пояснил инсайдер агентства. В СУ СК России по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
Мужчин задержали 28 января в Североуральске, где они, предположительно, прятались у знакомых. Сначала полицейские искали их по подозрению в изнасиловании девушки. Однако в суде им было предъявлено обвинение лишь в разбойном нападении.
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