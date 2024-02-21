Тюменцы массово жалуются на гололед

22 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

На портале «Тюмень — наш дом» за февраль поступило более 30 жалоб на наледь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени массово жалуются на гололед на городских тротуарах и дорогах. На портале «Тюмень — наш дом» за февраль поступило более 30 обращений в категории «Образовалась наледь, гололед», часть проблем уже решили. «На Осипенко, 52 образовалась наледь, гололед на тротуаре вдоль автомобильной дороги. Ужасный гололед, тротуар под наклоном, никаких ограждений, попасть под колеса авто — секундное дело», — написал на портале тюменец Алексей. Также местные жители жалуются на гололед на улицах: Мельникайте, 58;

Республики, 115;

Николая Чаплина, 113;

Заречный проезд, 33;

Московский тракт, 145В;

Бориса Щербины, 15 стр 1;

Шиллера, 22. Как ранее писало URA.RU, оставить свои жалобы на гололед, сугробы и наледь тюменцы могут на портале «Тюмень — наш дом». Также рекомендуется обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на сайте.

Жители Тюмени массово жалуются на гололед на городских тротуарах и дорогах. На портале «Тюмень — наш дом» за февраль поступило более 30 обращений в категории «Образовалась наледь, гололед», часть проблем уже решили. «На Осипенко, 52 образовалась наледь, гололед на тротуаре вдоль автомобильной дороги. Ужасный гололед, тротуар под наклоном, никаких ограждений, попасть под колеса авто — секундное дело», — написал на портале тюменец Алексей. Также местные жители жалуются на гололед на улицах: Как ранее писало URA.RU, оставить свои жалобы на гололед, сугробы и наледь тюменцы могут на портале «Тюмень — наш дом». Также рекомендуется обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на сайте.