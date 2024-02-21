Тюменцы массово жалуются на гололед

Жители Тюмени массово жалуются на гололед на городских тротуарах и дорогах. На портале «Тюмень — наш дом» за февраль поступило более 30 обращений в категории «Образовалась наледь, гололед», часть проблем уже решили.
«На Осипенко, 52 образовалась наледь, гололед на тротуаре вдоль автомобильной дороги. Ужасный гололед, тротуар под наклоном, никаких ограждений, попасть под колеса авто — секундное дело», — написал на портале тюменец Алексей.
Также местные жители жалуются на гололед на улицах:
- Мельникайте, 58;
- Республики, 115;
- Николая Чаплина, 113;
- Заречный проезд, 33;
- Московский тракт, 145В;
- Бориса Щербины, 15 стр 1;
- Шиллера, 22.
Как ранее писало URA.RU, оставить свои жалобы на гололед, сугробы и наледь тюменцы могут на портале «Тюмень — наш дом». Также рекомендуется обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на сайте.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.