21 февраля 2024

Тюменцы массово жалуются на гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Лёд и сосульки. Тюмень
На портале «Тюмень — наш дом» за февраль поступило более 30 жалоб на наледь Фото:

Жители Тюмени массово жалуются на гололед на городских тротуарах и дорогах. На портале «Тюмень — наш дом» за февраль поступило более 30 обращений в категории «Образовалась наледь, гололед», часть проблем уже решили.

«На Осипенко, 52 образовалась наледь, гололед на тротуаре вдоль автомобильной дороги. Ужасный гололед, тротуар под наклоном, никаких ограждений, попасть под колеса авто — секундное дело», — написал на портале тюменец Алексей.

Также местные жители жалуются на гололед на улицах:

  • Мельникайте, 58;
  • Республики, 115;
  • Николая Чаплина, 113;
  • Заречный проезд, 33;
  • Московский тракт, 145В;
  • Бориса Щербины, 15 стр 1;
  • Шиллера, 22.

Как ранее писало URA.RU, оставить свои жалобы на гололед, сугробы и наледь тюменцы могут на портале «Тюмень — наш дом». Также рекомендуется обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на сайте.

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Жители Тюмени массово жалуются на гололед на городских тротуарах и дорогах. На портале «Тюмень — наш дом» за февраль поступило более 30 обращений в категории «Образовалась наледь, гололед», часть проблем уже решили. «На Осипенко, 52 образовалась наледь, гололед на тротуаре вдоль автомобильной дороги. Ужасный гололед, тротуар под наклоном, никаких ограждений, попасть под колеса авто — секундное дело», — написал на портале тюменец Алексей. Также местные жители жалуются на гололед на улицах: Как ранее писало URA.RU, оставить свои жалобы на гололед, сугробы и наледь тюменцы могут на портале «Тюмень — наш дом». Также рекомендуется обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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