В Кургане резко снизилась цена на новостройки. Инфографика

22 февраля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Квадратный метр в новостройке подешевел почти на 10% (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские квартиры на первичном рынке недвижимости стали дешевле почти на 10% из расчета за квадратный метр. Изменения произошли буквально за две недели. Информация об этом размещена на сайте Restate. «Динамика средних цен. Квартиры в новостройках и жилых комплексах: 25 января — 93 245 рублей за квадратный метр <…> 8 февраля — 85 168 рублей за квадратный метр», — указано на сайте. Также, по данным Restate, за 2024 год это первое падение цены за квадратный метр в новостройке, зафиксированное на курганском рынке недвижимости. Статистика сайта «ДомКлик» приводит иные значения по средней цене за квадратный метр в Кургане. По данным «ДомКлик» за месяц средняя стоимость квадрата в новостройке — 82,5 тысячи рублей. За январь, по подсчетам сайта, стоимость составляла 81,1 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость квартир из расчета за квадратный метр в Кургане выросла. За квартал она поднялась 20 тысяч рублей. Скрин: сайт Restate, https://kurgan.restate.ru/

Курганские квартиры на первичном рынке недвижимости стали дешевле почти на 10% из расчета за квадратный метр. Изменения произошли буквально за две недели. Информация об этом размещена на сайте Restate. «Динамика средних цен. Квартиры в новостройках и жилых комплексах: 25 января — 93 245 рублей за квадратный метр <…> 8 февраля — 85 168 рублей за квадратный метр», — указано на сайте. Также, по данным Restate, за 2024 год это первое падение цены за квадратный метр в новостройке, зафиксированное на курганском рынке недвижимости. Статистика сайта «ДомКлик» приводит иные значения по средней цене за квадратный метр в Кургане. По данным «ДомКлик» за месяц средняя стоимость квадрата в новостройке — 82,5 тысячи рублей. За январь, по подсчетам сайта, стоимость составляла 81,1 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость квартир из расчета за квадратный метр в Кургане выросла. За квартал она поднялась 20 тысяч рублей.