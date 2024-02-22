В Кургане резко снизилась цена на новостройки. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, ипотека, дом, жилье, заозерный, стройка, новостройка
Квадратный метр в новостройке подешевел почти на 10% (архивное фото) Фото:

Курганские квартиры на первичном рынке недвижимости стали дешевле почти на 10% из расчета за квадратный метр. Изменения произошли буквально за две недели. Информация об этом размещена на сайте Restate.

«Динамика средних цен. Квартиры в новостройках и жилых комплексах: 25 января — 93 245 рублей за квадратный метр <…> 8 февраля — 85 168 рублей за квадратный метр», — указано на сайте. Также, по данным Restate, за 2024 год это первое падение цены за квадратный метр в новостройке, зафиксированное на курганском рынке недвижимости.

Статистика сайта «ДомКлик» приводит иные значения по средней цене за квадратный метр в Кургане. По данным «ДомКлик» за месяц средняя стоимость квадрата в новостройке — 82,5 тысячи рублей. За январь, по подсчетам сайта, стоимость составляла 81,1 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что стоимость квартир из расчета за квадратный метр в Кургане выросла. За квартал она поднялась 20 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские квартиры на первичном рынке недвижимости стали дешевле почти на 10% из расчета за квадратный метр. Изменения произошли буквально за две недели. Информация об этом размещена на сайте Restate. «Динамика средних цен. Квартиры в новостройках и жилых комплексах: 25 января — 93 245 рублей за квадратный метр <…> 8 февраля — 85 168 рублей за квадратный метр», — указано на сайте. Также, по данным Restate, за 2024 год это первое падение цены за квадратный метр в новостройке, зафиксированное на курганском рынке недвижимости. Статистика сайта «ДомКлик» приводит иные значения по средней цене за квадратный метр в Кургане. По данным «ДомКлик» за месяц средняя стоимость квадрата в новостройке — 82,5 тысячи рублей. За январь, по подсчетам сайта, стоимость составляла 81,1 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость квартир из расчета за квадратный метр в Кургане выросла. За квартал она поднялась 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...