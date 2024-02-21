В Надыме (ЯНАО) в День оленевода перекроют центральные улицы. Ограничение автомобильного движения продлится 24 и 25 февраля, сообщает пресс-служба администрации района.
«Во время проведения XXVIII Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямала 24 и 25 февраля, с 8:00 до 20:00 будет временно прекращено движение транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в официальном telegram-канале.
В Надыме будут закрыты для автомобильного движения следующие участки:
- На участке от выезда из жилой зоны в районе дома № 29 до дома № 39 по набережной Оруджева;
- по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной;
- по дороге вдоль бульвара Стрижова;
- по проспекту Ленинградскому от жилого дома № 40а по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой Бульвар Стрижова.
Празднования Дня Оленевода начнутся в Надыме 24 февраля. С традиционным праздником поздравила надымчан и всех ямальцев спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
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