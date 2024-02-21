21 февраля 2024

В Надыме на двое суток перекроют центр города для гонок на оленях. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, надым, день оленевода
В Надыме в День оленевода два дня будут закрыты улицы для автомобильного движения Фото:

В Надыме (ЯНАО) в День оленевода перекроют центральные улицы. Ограничение автомобильного движения продлится 24 и 25 февраля, сообщает пресс-служба администрации района.

«Во время проведения XXVIII Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямала 24 и 25 февраля, с 8:00 до 20:00 будет временно прекращено движение транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в официальном telegram-канале.

В Надыме будут закрыты для автомобильного движения следующие участки:

  • На участке от выезда из жилой зоны в районе дома № 29 до дома № 39 по набережной Оруджева;
  • по проезду от Ленинградского проспекта до Набережной;
  • по дороге вдоль бульвара Стрижова;
  • по проспекту Ленинградскому от жилого дома № 40а по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой Бульвар Стрижова.

Празднования Дня Оленевода начнутся в Надыме 24 февраля. С традиционным праздником поздравила надымчан и всех ямальцев спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В Надыме 24 и 25 февраля перекроют улицы
В Надыме 24 и 25 февраля перекроют улицы
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) в День оленевода перекроют центральные улицы. Ограничение автомобильного движения продлится 24 и 25 февраля, сообщает пресс-служба администрации района. «Во время проведения XXVIII Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямала 24 и 25 февраля, с 8:00 до 20:00 будет временно прекращено движение транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в официальном telegram-канале. В Надыме будут закрыты для автомобильного движения следующие участки: Празднования Дня Оленевода начнутся в Надыме 24 февраля. С традиционным праздником поздравила надымчан и всех ямальцев спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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