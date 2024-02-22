Умер бывший тренер ЦСКА

Артур Жорже скончался на 79-м году жизни
Бывший тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже скончался. Ему было 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Порту».
«Артур Жорхе умер в возрасте 78 лет», — говорится
Жорже руководил ЦСКА с 2003 по 2004 год, а в 2004 году под его руководством армейцы стали победителями Суперкубка РФ. Он также тренировал португальские клубы «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», а также работал главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.