Умер бывший тренер ЦСКА

Умер экс-тренер футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже

22 февраля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Артур Жорже скончался на 79-м году жизни Фото: W. Punt/wikipedia.org Бывший тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже скончался. Ему было 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Порту». «Артур Жорхе умер в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется. Жорже руководил ЦСКА с 2003 по 2004 год, а в 2004 году под его руководством армейцы стали победителями Суперкубка РФ. Он также тренировал португальские клубы «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», а также работал главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.

Бывший тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже скончался. Ему было 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Порту». «Артур Жорхе умер в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется. Жорже руководил ЦСКА с 2003 по 2004 год, а в 2004 году под его руководством армейцы стали победителями Суперкубка РФ. Он также тренировал португальские клубы «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», а также работал главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.