Умер бывший тренер ЦСКА

Умер экс-тренер футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Артур Жорже скончался на 79-м году жизни Фото:

Бывший тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже скончался. Ему было 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Порту».

«Артур Жорхе умер в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется.

Жорже руководил ЦСКА с 2003 по 2004 год, а в 2004 году под его руководством армейцы стали победителями Суперкубка РФ. Он также тренировал португальские клубы «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», а также работал главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже скончался. Ему было 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Порту». «Артур Жорхе умер в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется. Жорже руководил ЦСКА с 2003 по 2004 год, а в 2004 году под его руководством армейцы стали победителями Суперкубка РФ. Он также тренировал португальские клубы «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», а также работал главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...