В Тюмени таксисты искусственно завышают время ожидания пассажиров ради прибыли

22 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Тюменцы недовольны тем, что водители такси паркуются далеко от точек посадки пассажиров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водители такси «Яндекс. Go» паркуются далеко от точек посадки пассажиров, чтобы заработать больше денег на платном ожидании клиентов. Такую версию URA.RU озвучили горожане, обратившиеся в редакцию. «Недавно вызывали с подругой такси. Когда водитель подъехал, мы вышли на улицу, но не смогли его найти. Оказалось, что он встал с другой стороны дома, где вообще нет подъездов. Пока мы до него дошли, за ожидание накапала приличная сумма. Когда я спросила у мужчины, почему он не подъехал к подъезду, он сказал, что не смог его найти. Хотя мне кажется, что это было сделано, чтобы заработать больше денег на ожидании», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Другой тюменец также пожаловался на то, что ему пришлось заплатить водителю за ожидание. «Таксист приехал на заявку и встал у соседнего дома, до которого мне идти около 5 — 7 минут. Пока я его искал, у меня набежала плата за ожидание. Хотя из дома я вышел вовремя. На мои претензии водитель такси никак не отреагировал. Сказал, что приехал на ту точку, куда был заказан автомобиль. Спорить с ним я не стал, не хотелось тратить нервы», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писал о том, что в Тюмени водители такси отказываются обслуживать пассажиров из микрорайона Нефтяников, который в народе прозвали «цыганским районом». По информации инсайдеров агентства, таксисты жалуются на то, что в указанной части города им часто попадаются агрессивные клиенты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени водители такси «Яндекс. Go» паркуются далеко от точек посадки пассажиров, чтобы заработать больше денег на платном ожидании клиентов. Такую версию URA.RU озвучили горожане, обратившиеся в редакцию. «Недавно вызывали с подругой такси. Когда водитель подъехал, мы вышли на улицу, но не смогли его найти. Оказалось, что он встал с другой стороны дома, где вообще нет подъездов. Пока мы до него дошли, за ожидание накапала приличная сумма. Когда я спросила у мужчины, почему он не подъехал к подъезду, он сказал, что не смог его найти. Хотя мне кажется, что это было сделано, чтобы заработать больше денег на ожидании», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Другой тюменец также пожаловался на то, что ему пришлось заплатить водителю за ожидание. «Таксист приехал на заявку и встал у соседнего дома, до которого мне идти около 5 — 7 минут. Пока я его искал, у меня набежала плата за ожидание. Хотя из дома я вышел вовремя. На мои претензии водитель такси никак не отреагировал. Сказал, что приехал на ту точку, куда был заказан автомобиль. Спорить с ним я не стал, не хотелось тратить нервы», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писал о том, что в Тюмени водители такси отказываются обслуживать пассажиров из микрорайона Нефтяников, который в народе прозвали «цыганским районом». По информации инсайдеров агентства, таксисты жалуются на то, что в указанной части города им часто попадаются агрессивные клиенты.