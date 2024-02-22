Владимир Путин будет летать на стратегическом ракетоносце Ту-160М
Российский президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.
«Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. Отмечается, что российский глава выполнит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут.
Ранее Путин осмотрел такой самолет в цеху завода сразу после прилета в Казань. Он также поднимался в кабину за штурвал.
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