Путин совершит полет на ракетоносце. Видео

Путин прибыл на взлетную полосу в Казани, чтобы полетать на ракетоносце Ту-160М
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин будет летать на стратегическом ракетоносце Ту-160М Фото:

Российский президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

«Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. Отмечается, что российский глава выполнит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут.

Ранее Путин осмотрел такой самолет в цеху завода сразу после прилета в Казань. Он также поднимался в кабину за штурвал.

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Российский президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. «Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. Отмечается, что российский глава выполнит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут. Ранее Путин осмотрел такой самолет в цеху завода сразу после прилета в Казань. Он также поднимался в кабину за штурвал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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