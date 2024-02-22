Путин совершит полет на ракетоносце. Видео

Путин прибыл на взлетную полосу в Казани, чтобы полетать на ракетоносце Ту-160М

22 февраля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин будет летать на стратегическом ракетоносце Ту-160М Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. «Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. Отмечается, что российский глава выполнит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут. Ранее Путин осмотрел такой самолет в цеху завода сразу после прилета в Казань. Он также поднимался в кабину за штурвал.

Российский президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. «Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода», — говорится в сообщении telegram-канала РИА Новости. Отмечается, что российский глава выполнит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут. Ранее Путин осмотрел такой самолет в цеху завода сразу после прилета в Казань. Он также поднимался в кабину за штурвал.