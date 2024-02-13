Курганцам показали, какие машины разыграют за участие в выборах президента РФ. Фото, видео

Среди курганцев, участвующих в выборах президента РФ, разыграют три автомобиля

13 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Три машины Lada Niva Travel будут разыграны среди жителей Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Организаторы конкурса показали, какие машины разыграют среди курганцев в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший в салоне, где представили подарки. «Ранее мы говорили, что будет викторина, были анонсированы более 4000 подарков и вот три автомобиля — одни из этих подарков — Lada Niva Travel. Сегодня мы их забираем из салона, чтобы вручить победителям нашего фестиваля <…> Комплектация одинаковая», — заявил Андрей Шиншин во время пресс-подхода. Он отметил что данные автомобили «найдут своих новых хозяев» среди жителей, которые придут и примут участие в фестивале. По открытым данным, цена на подобную машину, в зависимости от комплектации, варьируется от 1 млн до 1,4 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области во время выборов президента пройдет фестиваль «Весна в семью пришла». Среди участников разыграют более 4000 призов, в том числе квартиру. Для участия в розыгрыше нужно будет ответить на вопросы, связанные с историей области на избирательных участках. Призы предоставят местные бизнесмены, а результаты конкурса сообщат организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте» во время прямой трансляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организаторы конкурса показали, какие машины разыграют среди курганцев в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», который пройдет во время голосования на выборах президента РФ 15—17 марта. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший в салоне, где представили подарки. «Ранее мы говорили, что будет викторина, были анонсированы более 4000 подарков и вот три автомобиля — одни из этих подарков — Lada Niva Travel. Сегодня мы их забираем из салона, чтобы вручить победителям нашего фестиваля <…> Комплектация одинаковая», — заявил Андрей Шиншин во время пресс-подхода. Он отметил что данные автомобили «найдут своих новых хозяев» среди жителей, которые придут и примут участие в фестивале. По открытым данным, цена на подобную машину, в зависимости от комплектации, варьируется от 1 млн до 1,4 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области во время выборов президента пройдет фестиваль «Весна в семью пришла». Среди участников разыграют более 4000 призов, в том числе квартиру. Для участия в розыгрыше нужно будет ответить на вопросы, связанные с историей области на избирательных участках. Призы предоставят местные бизнесмены, а результаты конкурса сообщат организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте» во время прямой трансляции.