В Петербурге началось производство авто Solaris

Производство Solaris начато на бывшем заводе Hyundai
Компания АГР запустила в России продажи автомобилей бренда Solaris. Производство начато на бывшем заводе Hyundai в Санкт- Петербурге, говорится в сообщении компании АГР.
Производство началось на ООО «Автомобильный завод «АГР». «AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris», — отмечается в сообщении.
Старт продаж автомобилей под новым брендом является важным этапом в реализации стратегии компании. Модельный ряд бренда Solaris будет реализовываться через дилерскую сеть АГР. Он включает в себя модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.
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