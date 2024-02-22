В Петербурге началось производство авто Solaris

Компания АГР запустила в Петербурге производство автомобилей бренда Solaris
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Производство Solaris начато на бывшем заводе Hyundai Фото:

Компания АГР запустила в России продажи автомобилей бренда Solaris. Производство начато на бывшем заводе Hyundai в Санкт- Петербурге, говорится в сообщении компании АГР.

Производство началось на ООО «Автомобильный завод «АГР». «AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris», — отмечается в сообщении.

Старт продаж автомобилей под новым брендом является важным этапом в реализации стратегии компании. Модельный ряд бренда Solaris будет реализовываться через дилерскую сеть АГР. Он включает в себя модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания АГР запустила в России продажи автомобилей бренда Solaris. Производство начато на бывшем заводе Hyundai в Санкт- Петербурге, говорится в сообщении компании АГР. Производство началось на ООО «Автомобильный завод «АГР». «AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris», — отмечается в сообщении. Старт продаж автомобилей под новым брендом является важным этапом в реализации стратегии компании. Модельный ряд бренда Solaris будет реализовываться через дилерскую сеть АГР. Он включает в себя модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...