21 февраля 2024

В Тюмени в три раза вырос спрос на курьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам доставки готовы платить до 80 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области в три раза вырос спрос на курьеров. Им готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики платформы «Авито работа».

«По данным Авито Работы, в Тюмени в 2023 году число вакансий для курьеров выросло в 3,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2023 года достигла 80 000 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

По данным «Авито Работа» и Salary Index, уровень зарплаты курьеров в Тюмени находится на уровне средней по стране. Однако, резкое увеличение количества таких вакансий дестабилизирует рынок труда. «Число вакансий увеличивается соизмеримо росту потребностей компаний, а свободных кандидатов не хватает», — прокомментировал URA.RU комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито» Артем Егоренков.

Ранее URA.RU рассказало, что проблемы с кадрами сейчас испытывают тюменские учреждения во многих сферах. В частности, в тюремных больницах не хватает медиков, а в полиции — сотрудников ППС.

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В Тюменской области в три раза вырос спрос на курьеров. Им готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики платформы «Авито работа». «По данным Авито Работы, в Тюмени в 2023 году число вакансий для курьеров выросло в 3,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2023 года достигла 80 000 рублей в месяц», — говорится в сообщении. По данным «Авито Работа» и Salary Index, уровень зарплаты курьеров в Тюмени находится на уровне средней по стране. Однако, резкое увеличение количества таких вакансий дестабилизирует рынок труда. «Число вакансий увеличивается соизмеримо росту потребностей компаний, а свободных кандидатов не хватает», — прокомментировал URA.RU комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито» Артем Егоренков. Ранее URA.RU рассказало, что проблемы с кадрами сейчас испытывают тюменские учреждения во многих сферах. В частности, в тюремных больницах не хватает медиков, а в полиции — сотрудников ППС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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