В Тюмени в три раза вырос спрос на курьеров

22 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Работникам доставки готовы платить до 80 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области в три раза вырос спрос на курьеров. Им готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики платформы «Авито работа». «По данным Авито Работы, в Тюмени в 2023 году число вакансий для курьеров выросло в 3,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2023 года достигла 80 000 рублей в месяц», — говорится в сообщении. По данным «Авито Работа» и Salary Index, уровень зарплаты курьеров в Тюмени находится на уровне средней по стране. Однако, резкое увеличение количества таких вакансий дестабилизирует рынок труда. «Число вакансий увеличивается соизмеримо росту потребностей компаний, а свободных кандидатов не хватает», — прокомментировал URA.RU комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито» Артем Егоренков. Ранее URA.RU рассказало, что проблемы с кадрами сейчас испытывают тюменские учреждения во многих сферах. В частности, в тюремных больницах не хватает медиков, а в полиции — сотрудников ППС.

В Тюменской области в три раза вырос спрос на курьеров. Им готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики платформы «Авито работа». «По данным Авито Работы, в Тюмени в 2023 году число вакансий для курьеров выросло в 3,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2023 года достигла 80 000 рублей в месяц», — говорится в сообщении. По данным «Авито Работа» и Salary Index, уровень зарплаты курьеров в Тюмени находится на уровне средней по стране. Однако, резкое увеличение количества таких вакансий дестабилизирует рынок труда. «Число вакансий увеличивается соизмеримо росту потребностей компаний, а свободных кандидатов не хватает», — прокомментировал URA.RU комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито» Артем Егоренков. Ранее URA.RU рассказало, что проблемы с кадрами сейчас испытывают тюменские учреждения во многих сферах. В частности, в тюремных больницах не хватает медиков, а в полиции — сотрудников ППС.