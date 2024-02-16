Что известно о заводе ЧКПЗ, куда в Челябинске приехал Путин

ЧКПЗ — один из лидеров челябинской индустрии Фото: Вадим Архипов

новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Челябинскую область 16 февраля посетил Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ). Что известно об одном из ключевых производителей деталей для предприятий машиностроения — в материале URA.RU.

Чем ЧКПЗ интересен Путину

Предприятие, основанное в 1942 году, вошло в число лидеров кузнечных компаний СНГ по объему выпуска поковок и штамповок. Продукцию кузнечного производства покупают заводы автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения и нефтегазового комплекса.

В рамках колесного производства предприятие выпускает штампованные колесные диски, дефицит которых возник в 2022 году после санкций против РФ. Завод увеличил мощности и начал массовый набор сотрудников, чтобы покрыть необходимость российского вагоностроения в деталях. Позднее было также анонсировано создание завода роботов и инновационного проекта.

Производство роботов

За 2023 год численность сотрудников ЧКПЗ выросла в три раза — до 14 тысяч человек. Одной из причин стало создание завода роботов. Ежегодно планируется выпускать до 600 экземпляров различного назначения. Выход на проектную мощность запланирован на первый квартал 2024 года. Кроме того, сейчас там реализуют проект первого в РФ отечественного робота-манипулятора.

Финансовое положение компании

Владеет бизнесом семья депутата Госдумы и одного из лидеров партии «Справедливая Россия» Валерия Гартунга. Основная доля, 78%, принадлежит супруге депутата Марине Гартунг, остальное — сыну Андрею. Гартунг-младший является гендиректором компании.

Согласно прогнозным данным СБИС, доходы завода в 2022 году составили 24 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 1,4 млрд рублей, за год увеличившись втрое. В январе 2024 года ЧКПЗ взял новый кредит на сумму в 9 миллиардов рублей в целях расширения производства. Целью стало расширение производства. Согласно заключению о сделке, предприятие планирует оптимизировать технологические процессы, увеличит производительность и запустит производство новых видов изделий. Кредит будет предоставлен до сентября 2028 года.