21 февраля 2024

Великобритания обновила санкционный список НОВАТЭК

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренды ПМЭФ, новатэк
Великобритания расширила санкционный список топ-менеджеров НОВАТЭК. Фото:

Великобритания расширила санкционный список топ-менеджеров НОВАТЭК. В перечне отмечены шестеро членов совета директоров нефтегазовой корпорации и весь состав «Арктик СПГ», следует из данных, размещенных GOV.UK.

«Великобритания объявляет о введении более 50 новых санкций в ознаменование двух лет со дня незаконного вторжения России в Украину. <…> Новые цели включают производителей боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговцев алмазами и нефтью», — сообщает госпортал Великобритании.

В санкционном списке:

  • «Арктик СПГ 2» и его директор Олег Вячеславович Карпушин.
  • 6 директоров ПАО «Новатэк»: Лев Владимирович Феодосьев, Валерий Анатольевич Крюков, Виктор Геннадьевич Нестеренко, Алексей Витальевич Орел, Ирина Вернеровна Гайда и Александр Егорович Наталенко.

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Великобритания расширила санкционный список топ-менеджеров НОВАТЭК. В перечне отмечены шестеро членов совета директоров нефтегазовой корпорации и весь состав «Арктик СПГ», следует из данных, размещенных GOV.UK. «Великобритания объявляет о введении более 50 новых санкций в ознаменование двух лет со дня незаконного вторжения России в Украину. <…> Новые цели включают производителей боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговцев алмазами и нефтью», — сообщает госпортал Великобритании. В санкционном списке:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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