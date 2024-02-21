Великобритания обновила санкционный список НОВАТЭК

Великобритания расширила санкционный список топ-менеджеров НОВАТЭК.
Великобритания расширила санкционный список топ-менеджеров НОВАТЭК. В перечне отмечены шестеро членов совета директоров нефтегазовой корпорации и весь состав «Арктик СПГ», следует из данных, размещенных GOV.UK.
«Великобритания объявляет о введении более 50 новых санкций в ознаменование двух лет со дня незаконного вторжения России в Украину. <…> Новые цели включают производителей боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговцев алмазами и нефтью», — сообщает госпортал Великобритании.
В санкционном списке:
- «Арктик СПГ 2» и его директор Олег Вячеславович Карпушин.
- 6 директоров ПАО «Новатэк»: Лев Владимирович Феодосьев, Валерий Анатольевич Крюков, Виктор Геннадьевич Нестеренко, Алексей Витальевич Орел, Ирина Вернеровна Гайда и Александр Егорович Наталенко.
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