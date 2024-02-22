Адвокаты нашли ряд нарушений при расследовании дела Петра Конарева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Адвокаты участников ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник главы Челябинска Петр Конарев, 22 февраля заявили URA.RU о затягивании процедуры ознакомления с материалами дела органами предварительного следствия. По их мнению, это делается намеренно. Следствие, по их мнению, ждет приговор другому участнику аферы Александру Грезеву, чтобы после этого ни у кого не осталось сомнений в виновности их клиентов.

«Следствие умышленно затягивает ознакомление с материалами дела. Их цель — получить приговор в отношении Грезева, с которым заключена „досудебка“. Но из материалов следует, что досудебное соглашение с Грезевым должно быть расторгнуто, поскольку он не признает своей вины в объеме предъявленного ему обвинения. Однако правоохранительные органы идут на очевидные нарушения закона с единственной целью — получить преюдициальный судебный акт по делу», — сообщила URA.RU адвокат Конарева Алла Брагина.

В судебном заседании адвокаты отмечали, что их клиентов начали активно знакомить с материалами дела лишь в январе этого года. При этом предварительное следствие было завершено еще в мае 2023 года. На это следователь ответил, что сотрудники знакомят обвиняемых с материалами по мере возможности. В последнее время данные мероприятия проводятся в ежедневном режиме.

Брагина отметила, что полномочия у работников МКУ «Городская среда», за которые они, якобы, получали взятки и делились с Конаревым, отсутствуют. Кроме того, сотрудники мэрии Челябинска отрицают, что он лоббировал назначение на должности в МКУ «Городская среда» Грезева, Любимова и Левченко и мог вмешаться в деятельность учреждения, так как сам он не обладал никакими полномочиями в статусе советника.

На данный момент почти все обвиняемые ознакомились с материалами дела, объем которого составил 40 томов. Сейчас их знакомят с вещественными доказательствами. После всех процедур дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд.

По версии следствия, в ОПГ Конарева вошли экс-директор МКУ учреждения Александр Грезев и два его зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Их обвинили в поборах с владельцев незаконных ларьков. Якобы, получая от них деньги, они обеспечивали им покровительство при ведении бизнеса.

В ходе следствия Грезев заключил досудебное соглашение и дал показания на Конарева. Экс-советника главы Челябинск задержали на трассе в Екатеринбург. Его обвинили в коррупции и создании ОПГ, и отправили в СИЗО.

Петр Конарев находится в СИЗО второй год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокаты настаивают на невиновности своих подопечных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU