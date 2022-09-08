Силовики задержали экс-советника мэра Челябинска

09 сентября 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Петр Конарев долгое время считался «серым кардиналом» Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона задержали экс-советника главы Челябинска Натальи Котовой Петра Конарева, с которым расторгли контракт еще в 2021 году. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Конарев задержан по пути в Екатеринбург, на трассе, в районе села Тюбук Каслинского района. Показания против него дали экс-руководители МКУ „Городская среда“, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о получении взяток за непринятие решений о сносе незаконных ларьков. 10 сентября между Конаревым и другими фигурантами уголовного дела будут проведены очные ставки, затем ему изберут меру пресечения», — рассказал источник. Какое обвинение предъявят Петру Конареву пока не уточняется. Контракт с ним мэрия расторгла в 2021 м году, отстранив его от дел. В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют. Экс-руководители МКУ «Городская среда» Александр Грезев и Сергей Любимов были задержаны 11 июня. Им предъявлены обвинения в получении двух взяток на общую сумму 5,7 млн рублей за непринятие решений о демонтаже незаконных киосков и посредничестве в даче взяток неустановленному лицу. Из МКУ они были уволены в конце 2021 года. Также задержан еще один бывший замдиректора учреждения Вадим Левченко. Он не признает вину.

В Челябинской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона задержали экс-советника главы Челябинска Натальи Котовой Петра Конарева, с которым расторгли контракт еще в 2021 году. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Конарев задержан по пути в Екатеринбург, на трассе, в районе села Тюбук Каслинского района. Показания против него дали экс-руководители МКУ „Городская среда“, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о получении взяток за непринятие решений о сносе незаконных ларьков. 10 сентября между Конаревым и другими фигурантами уголовного дела будут проведены очные ставки, затем ему изберут меру пресечения», — рассказал источник. Какое обвинение предъявят Петру Конареву пока не уточняется. Контракт с ним мэрия расторгла в 2021 м году, отстранив его от дел. В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют. Экс-руководители МКУ «Городская среда» Александр Грезев и Сергей Любимов были задержаны 11 июня. Им предъявлены обвинения в получении двух взяток на общую сумму 5,7 млн рублей за непринятие решений о демонтаже незаконных киосков и посредничестве в даче взяток неустановленному лицу. Из МКУ они были уволены в конце 2021 года. Также задержан еще один бывший замдиректора учреждения Вадим Левченко. Он не признает вину.