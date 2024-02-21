21 февраля 2024

Мэр Салехарда вручил награды участникам и волонтерам СВО

В Салехарде в преддверии Дня защитника Отечества бойцы СВО получили госнаграды
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора. Курган, награда, медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени
Ямальским бойцам СВО вручили государственные награды Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прошло награждение участников специальной военной операции и общественников, оказывающих помощь бойцам. О торжественном мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества сообщил мэр города Алексей Титовский в telegram.

«В преддверии Дня защитника Отечества встретился с нашими героями — участниками спецоперации и теми, кто поддерживает парней в тылу. Наши земляки Указом Президента Российской Федерации награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. С гордостью передал награды и также вручил медали „За содействие СВО“», — написал градоначальник в своем telegram-канале.

Кроме того, активист Общероссийского народного фронта Иван Новицкий был удостоен медали «За содействие СВО». «С гордостью принимаю медаль за содействие специальной военной операции. Было честью быть рядом с нашими военными в зоне боевых действий», — выразил благодарность мужчина в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщило о награждении ямальского спецпредставитель по вопросам СВО. Ветеран боевых действия Денис Санников получил благодарность за добросовестную работу от Президента России Владимира Путина.

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В Салехарде (ЯНАО) прошло награждение участников специальной военной операции и общественников, оказывающих помощь бойцам. О торжественном мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества сообщил мэр города Алексей Титовский в telegram. «В преддверии Дня защитника Отечества встретился с нашими героями — участниками спецоперации и теми, кто поддерживает парней в тылу. Наши земляки Указом Президента Российской Федерации награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. С гордостью передал награды и также вручил медали „За содействие СВО“», — написал градоначальник в своем telegram-канале. Кроме того, активист Общероссийского народного фронта Иван Новицкий был удостоен медали «За содействие СВО». «С гордостью принимаю медаль за содействие специальной военной операции. Было честью быть рядом с нашими военными в зоне боевых действий», — выразил благодарность мужчина в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщило о награждении ямальского спецпредставитель по вопросам СВО. Ветеран боевых действия Денис Санников получил благодарность за добросовестную работу от Президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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