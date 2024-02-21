Мэр Салехарда вручил награды участникам и волонтерам СВО

В Салехарде (ЯНАО) прошло награждение участников специальной военной операции и общественников, оказывающих помощь бойцам. О торжественном мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества сообщил мэр города Алексей Титовский в telegram.
«В преддверии Дня защитника Отечества встретился с нашими героями — участниками спецоперации и теми, кто поддерживает парней в тылу. Наши земляки Указом Президента Российской Федерации награждены медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. С гордостью передал награды и также вручил медали „За содействие СВО“», — написал градоначальник в своем telegram-канале.
Кроме того, активист Общероссийского народного фронта Иван Новицкий был удостоен медали «За содействие СВО». «С гордостью принимаю медаль за содействие специальной военной операции. Было честью быть рядом с нашими военными в зоне боевых действий», — выразил благодарность мужчина в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщило о награждении ямальского спецпредставитель по вопросам СВО. Ветеран боевых действия Денис Санников получил благодарность за добросовестную работу от Президента России Владимира Путина.
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