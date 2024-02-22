Депутат думы ХМАО прогулял все заседания в 2023 году

Самым злостным прогульщиком в думе ХМАО стал депутат Созонов

22 февраля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО не появился ни на одном заседании в 2023 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Самым злостным прогульщиком в думе ХМАО стал депутат Созонов. Представитель опорного города «Газпрома» Югорска не появился ни на одном заседании в 2023 году. Первое заседание думы 2024 года он также прогулял, оставив доверенность. Редакция URA.RU проверила протоколы всех заседаний окружной думы. «Депутат Созонов не был ни на одном из заседаний думы 2023 года. В протоколах указано, что он отсутствовал по уважительной причине и оставлял доверенности на спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова», — указано в протоколах. В думе пояснили, что отсутствие по уважительной причине не повлечет за собой принудительного лишения мандата. Созонов после отставки из югорского «Газпрома» занимается газификацией новых регионов. Источники агентства сообщают, что смена депутата в теории возможна, но заниматься ей будут только после выборов президента РФ. Ранее URA.RU писали о том, что Созонов после отставки из дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск» возглавил ООО «Черноморнефтегаз». Компания станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР.

Самым злостным прогульщиком в думе ХМАО стал депутат Созонов. Представитель опорного города «Газпрома» Югорска не появился ни на одном заседании в 2023 году. Первое заседание думы 2024 года он также прогулял, оставив доверенность. Редакция URA.RU проверила протоколы всех заседаний окружной думы. «Депутат Созонов не был ни на одном из заседаний думы 2023 года. В протоколах указано, что он отсутствовал по уважительной причине и оставлял доверенности на спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова», — указано в протоколах. В думе пояснили, что отсутствие по уважительной причине не повлечет за собой принудительного лишения мандата. Созонов после отставки из югорского «Газпрома» занимается газификацией новых регионов. Источники агентства сообщают, что смена депутата в теории возможна, но заниматься ей будут только после выборов президента РФ. Ранее URA.RU писали о том, что Созонов после отставки из дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск» возглавил ООО «Черноморнефтегаз». Компания станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР.