Депутат думы ХМАО Созонов займется газификацией в новых регионах РФ

Бывший гендиректор дочернего предприятия «Газпрома» в ХМАО Созонов займется газификацией в ЛДНР
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Петр Созонов возглавит компанию, которая будет заниматься газификацией в новых регионах РФ Фото:

Депутат думы ХМАО Петр Созонов после отставки из дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск» возглавит ООО «Черноморнефтегаз» — компанию, которая станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«Депутат думы ХМАО Созонов займется газификацией в новых регионах РФ. После ухода из югорской „дочки“ „Газпрома“ от займет пост главы ООО „Черноморнефтегаз“ — компанию, которая станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР. ЧМНГ будет развивать инфраструктуру и доводить газ до каждого домовладения. Созонов в качестве гендиректора компании уже принял участие в совещании с вице-премьером РФ Новаком и врио главы ДНР Пушилиным», — сообщил собеседник агентства.

Созонов не ответил на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу ПАО «Газпром» направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Созонова на посту сменил зам главы волгоградского подразделения «Газпрома» Алексей Кшесинский. Он возглавил «Газпром Трансгаз Югорск» 12 июля после аварии на газопроводе в Лыхме, в которой погибли четверо сотрудников.

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Депутат думы ХМАО Петр Созонов после отставки из дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск» возглавит ООО «Черноморнефтегаз» — компанию, которая станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Депутат думы ХМАО Созонов займется газификацией в новых регионах РФ. После ухода из югорской „дочки“ „Газпрома“ от займет пост главы ООО „Черноморнефтегаз“ — компанию, которая станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР. ЧМНГ будет развивать инфраструктуру и доводить газ до каждого домовладения. Созонов в качестве гендиректора компании уже принял участие в совещании с вице-премьером РФ Новаком и врио главы ДНР Пушилиным», — сообщил собеседник агентства. Созонов не ответил на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу ПАО «Газпром» направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Созонова на посту сменил зам главы волгоградского подразделения «Газпрома» Алексей Кшесинский. Он возглавил «Газпром Трансгаз Югорск» 12 июля после аварии на газопроводе в Лыхме, в которой погибли четверо сотрудников.
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