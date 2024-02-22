Экономика Минфин займется господдержкой иностранных компаний, переданных Росимуществу 23 февраля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 + Минфин РФ примет меры для поддержки иностранных компаний Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минфин России займется предоставлением права на господдержку иностранным компаниям, находящихся под управлением Росимущества. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Компании находятся под управлением РФ, и, по сути, ими управляет Росимущество и нанятые менеджеры. Мы примем необходимые решения в этой части, чтобы такие компании могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями», — заявил Силуанов во время совещания по развитию Чувашии, которое проводит президент РФ Владимир Путин. Его слова приводят РИА Новости. Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России вводится внешнее управление Росимуществом на активы недружественных стран. Эта мера является ответной в случае изъятия российских активов за рубежом. Минфин России займется предоставлением права на господдержку иностранным компаниям, находящихся под управлением Росимущества. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Компании находятся под управлением РФ, и, по сути, ими управляет Росимущество и нанятые менеджеры. Мы примем необходимые решения в этой части, чтобы такие компании могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями», — заявил Силуанов во время совещания по развитию Чувашии, которое проводит президент РФ Владимир Путин. Его слова приводят РИА Новости. Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России вводится внешнее управление Росимуществом на активы недружественных стран. Эта мера является ответной в случае изъятия российских активов за рубежом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям