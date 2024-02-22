22 февраля 2024

Президент Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин наградил орденом президента Республики Сербской летом 2023 года Фото:

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, согласно русским традициям. Об этом он сообщил в соцсетях.

«В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Невского. Эту награду мне вручил Путин», — написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео.

На кадрах Додик поместил орден в рюмку с алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее. Затем он передает рюмку соратникам, которые повторяют ритуал.

Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года. Однако вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с лидером России и заверил, что РС БиГ избегает возможность присоединиться к санкциям против России.

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Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, согласно русским традициям. Об этом он сообщил в соцсетях. «В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Невского. Эту награду мне вручил Путин», — написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео. На кадрах Додик поместил орден в рюмку с алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее. Затем он передает рюмку соратникам, которые повторяют ритуал. Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года. Однако вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с лидером России и заверил, что РС БиГ избегает возможность присоединиться к санкциям против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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