Президент Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина

23 февраля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Путин наградил орденом президента Республики Сербской летом 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, согласно русским традициям. Об этом он сообщил в соцсетях. «В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Невского. Эту награду мне вручил Путин», — написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео. На кадрах Додик поместил орден в рюмку с алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее. Затем он передает рюмку соратникам, которые повторяют ритуал. Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года. Однако вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с лидером России и заверил, что РС БиГ избегает возможность присоединиться к санкциям против России.

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, согласно русским традициям. Об этом он сообщил в соцсетях. «В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Невского. Эту награду мне вручил Путин», — написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео. На кадрах Додик поместил орден в рюмку с алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее. Затем он передает рюмку соратникам, которые повторяют ритуал. Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года. Однако вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с лидером России и заверил, что РС БиГ избегает возможность присоединиться к санкциям против России.