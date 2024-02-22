Президент Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина, согласно русским традициям. Об этом он сообщил в соцсетях.
«В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Невского. Эту награду мне вручил Путин», — написал лидер боснийских сербов в соцсети Х и разместил видео.
На кадрах Додик поместил орден в рюмку с алкоголем и, перекрестившись, выпивает ее. Затем он передает рюмку соратникам, которые повторяют ритуал.
Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской в июне 2023 года. Однако вручение состоялось в этом году 21 февраля. Додик посетил Казань, где встретился с лидером России и заверил, что РС БиГ избегает возможность присоединиться к санкциям против России.
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