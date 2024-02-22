22 февраля 2024

WSJ: США напрямую связывались с РФ по вопросу ядерного оружия в космосе

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На Западе пугают развитием космических программ РФ Фото:

Контакты администрации президента США Джо Байдена с Москвой стали частью дипломатической кампании, из-за предположения Вашингтона о планах России разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Представители помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и помощника президента РФ Юрия Ушакова могли иметь контакты в этой сфере. Информация о возможном российском оружии в космосе стала шокирующей неожиданностью для американских чиновников», — сообщает WSJ со ссылкой на свои источники.

Газета пишет, что Вашингтон настолько обеспокоен ситуацией, что госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Китай и Индию об угрозах их спутникам. Он призвал страны использовать свое влияние на Россию, чтобы предотвратить использование подобного оружия. По мнению издания, РФ якобы могла испытать такую тренировочную систему в начале 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе». Официальный представитель президента России Дмитрий Песков также отреагировал на заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их хитрым трюком США, направленным на убеждение Конгресса о необходимости помощи Украине.

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Контакты администрации президента США Джо Байдена с Москвой стали частью дипломатической кампании, из-за предположения Вашингтона о планах России разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). «Представители помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и помощника президента РФ Юрия Ушакова могли иметь контакты в этой сфере. Информация о возможном российском оружии в космосе стала шокирующей неожиданностью для американских чиновников», — сообщает WSJ со ссылкой на свои источники. Газета пишет, что Вашингтон настолько обеспокоен ситуацией, что госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Китай и Индию об угрозах их спутникам. Он призвал страны использовать свое влияние на Россию, чтобы предотвратить использование подобного оружия. По мнению издания, РФ якобы могла испытать такую тренировочную систему в начале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе». Официальный представитель президента России Дмитрий Песков также отреагировал на заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их хитрым трюком США, направленным на убеждение Конгресса о необходимости помощи Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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