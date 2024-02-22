В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве водителя адвоката

23 февраля 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Задержали предполагаемых заказчика и исполнителя преступления (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве водителя адвоката. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. «В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве водителя адвоката. Речь идет о предполагаемых заказчике и исполнителе преступления», — сказано в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Данные ведомства передает ТАСС. В Санкт-Петербурге 20 февраля неизвестный открыл огонь возле гимназии №622 на Выборгском шоссе. В результате пострадал 41-летний гражданин Узбекистана, который работает водителем у адвоката. Он привез его детей на учебу на автомобиле Toyota Camry, передает VSE42.RU. Позже водитель скончался. После этого было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве водителя адвоката. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. «В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве водителя адвоката. Речь идет о предполагаемых заказчике и исполнителе преступления», — сказано в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Данные ведомства передает ТАСС. В Санкт-Петербурге 20 февраля неизвестный открыл огонь возле гимназии №622 на Выборгском шоссе. В результате пострадал 41-летний гражданин Узбекистана, который работает водителем у адвоката. Он привез его детей на учебу на автомобиле Toyota Camry, передает VSE42.RU. Позже водитель скончался. После этого было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».