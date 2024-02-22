Зарплаты челябинских домработниц за год выросли на 61%

Желающих вести чужое хозяйство немного, несмотря на рост зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заработная плата жителей Челябинской области за год выросла на 35%. При этом больше всего доходы увеличились на 61% у домработниц, поскольку в этой сфере наблюдается наибольший дефицит кадров. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

«Наше исследование показало, что в 2023 году в Челябинской области средние предлагаемые зарплаты в вакансиях выросли на 35% по сравнению с 2022 годом. Заметнее всего средние зарплатные предложения выросли в группе профессий „Домашний персонал“ — на 61%», — рассказал URA.RU Пучков.

Также больше, чем у других специалистов, зарплаты выросли в искусстве и развлечениях (рост на 39%), банках и инвестициях (плюс 34%). Средняя предлагаемая зарплата, по данным представителя «Авито Работа», достигла в регионе 55,5 тысячи рублей. Водителям грузовиков предлагают наиболее высокие средние доходы — 104,7 тысячи рублей.

Эксперт указал факторы, которые являются приоритетными для соискателей Челябинска. Опрос показал, что для 76% респондентов на первое место выходит уровень зарплаты, для трети — гибкие условия труда в виде свободного графика или удаленного формата работы. Каждый пятый соискатель города обращает внимание на отзывы о работодателе.

Труд домработниц резко подорожал осенью 2023 года. Если в 2022 году оплата труда прислуги составляла около 23 тысяч рублей, то к ноябрю средняя сумма оплаты составила 37,4 тысячи рублей. В этот же период спрос на челябинских домработниц за год вырос на 75%.