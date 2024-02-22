В Курганской области создан центр развития футбола, который будет руководить командой, представляющей регион в чемпионате Приволжского, Сибирского, Уральского федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по физической культуре и спорту.
«В Курганской области открылся первый центр развития футбола. Он будет заниматься вопросами развития и руководить командой, которая представит регион в чемпионатах Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов по футболу среди мужчин. Центр создан в рамках реализации соглашения с минспорта РФ», — сообщили в группе управления в соцсети «ВКонтакте».
Ранее представители курганских команд не могли получить от федерации футбола финансирование для поездки на всероссийские соревнования. Как сообщал URA.RU источник, руководство областной федерации не отправило своевременно заявки, в итоге команды не могли поехать на Кубок России.
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