Президент России Владимир Путин может вести страну по единой стратегической траектории во время конфликта на Украине, вне зависимости от продолжения военных действий. Подобная тактика дает сильное преимущество во времени, заявил экс-директор по связям с общественностью миссии НАТО по поддержке в Европе Джо Буччино.
«У России также есть преимущество во времени. В то время как Путин может вести Россию по единой стратегической траектории независимо от продолжительности конфликта, США подвержены капризам демократии», —
Власти США и избиратели устают от украинского кризиса и других конфликтов. При этом Путин не намерен ждать, когда у Запада истощатся ресурсы для помощи ВСУ, а у избирателей закончится терпение.
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