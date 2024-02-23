В США раскрыли, почему тактика Путина по Украине беспроигрышна

Экс-представитель НАТО Буччино: Путин ведет РФ по единой траектории

23 февраля 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин (на фото) не намерен ждать, когда у Запада закончатся ресурсы для ВСУ, заявил Джо Буччино Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин может вести страну по единой стратегической траектории во время конфликта на Украине, вне зависимости от продолжения военных действий. Подобная тактика дает сильное преимущество во времени, заявил экс-директор по связям с общественностью миссии НАТО по поддержке в Европе Джо Буччино. «У России также есть преимущество во времени. В то время как Путин может вести Россию по единой стратегической траектории независимо от продолжительности конфликта, США подвержены капризам демократии», — заявил Джо Буччино, передает The Highland Country Press. Власти США и избиратели устают от украинского кризиса и других конфликтов. При этом Путин не намерен ждать, когда у Запада истощатся ресурсы для помощи ВСУ, а у избирателей закончится терпение.

Президент России Владимир Путин может вести страну по единой стратегической траектории во время конфликта на Украине, вне зависимости от продолжения военных действий. Подобная тактика дает сильное преимущество во времени, заявил экс-директор по связям с общественностью миссии НАТО по поддержке в Европе Джо Буччино. «У России также есть преимущество во времени. В то время как Путин может вести Россию по единой стратегической траектории независимо от продолжительности конфликта, США подвержены капризам демократии», — заявил Джо Буччино, передает The Highland Country Press. Власти США и избиратели устают от украинского кризиса и других конфликтов. При этом Путин не намерен ждать, когда у Запада истощатся ресурсы для помощи ВСУ, а у избирателей закончится терпение.