В МИД РФ жестко отреагировали на решение Литвы создать трудности россиянам

Захарова обвинила Литву в попытках специально создать трудности для россиян

23 февраля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

В МИД РФ считают, что Литва специально создает трудности для граждан из РФ и Беларуси Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение правительства Литвы закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией и запретить остановку российских поездов на литовских железнодорожных станциях на пути в Калининград. Она заявила, что Россия продолжит требовать от Литвы и Брюсселя исполнения обязательства по обеспечению бесперебойного калининградского транзита. «Со своей стороны продолжим добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита — как пассажирского, так и грузового», — заключила Мария Захарова, передает РИА Новости. Она упомянула, что своими решениями правительство Литвы старается создать трудности российским и белорусским гражданам, однако даже не задумываются о соблюдении интересов собственных. Еще в начале 2022 года в рамках ограничительных мер против России Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров через территорию республики. Литва, грубо нарушают права человека, заявила российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РАПСИ. Однако затем страна была вынуждена снять блокаду. Далее Литва согласилась ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена. Кроме того, с 1 марта будут закрыты другие пограничные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение правительства Литвы закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией и запретить остановку российских поездов на литовских железнодорожных станциях на пути в Калининград. Она заявила, что Россия продолжит требовать от Литвы и Брюсселя исполнения обязательства по обеспечению бесперебойного калининградского транзита. «Со своей стороны продолжим добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита — как пассажирского, так и грузового», — заключила Мария Захарова, передает РИА Новости. Она упомянула, что своими решениями правительство Литвы старается создать трудности российским и белорусским гражданам, однако даже не задумываются о соблюдении интересов собственных. Еще в начале 2022 года в рамках ограничительных мер против России Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров через территорию республики. Литва, грубо нарушают права человека, заявила российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РАПСИ. Однако затем страна была вынуждена снять блокаду. Далее Литва согласилась ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена. Кроме того, с 1 марта будут закрыты другие пограничные пункты пропуска на границе с Белоруссией.