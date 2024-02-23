Милохин отказался общаться с Мизулиной из-за своей позиции

23 февраля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Даня Милохин подчеркнул, что нет смысла общаться с Екатериной Мизулиной Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Российский блогер Даня Милохин, который был вынужден эмигрировать из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, отказался с ней разговаривать. Свое решение он связал с собственной позицией по спецоперации РФ на Украине. «А вот это нужно ли будет? Я не знаю. Вы все видели. Вы видите мою позицию. Вы знаете, что я думаю (по поводу спецоперации РФ на Украине — прим. URA.RU). Так что, я считаю, это будет бесполезно и не нужно. Вот так», — сказал Даня Милохин в интервью телеканалу «Матч ТВ», отвечая на вопрос журналиста о потенциальном общении с Мизулиной. Его слова передает Sport 24. В сентябре прошлого года Екатерина Мизулина призвала отправить на срочную службу в армию Милохина после его возвращения в Россию. Сразу после этого тот был вынужден вновь покинуть страну. Не все поддержали такие действия Мизулиной, отмечая, что даже те граждане, которые могут изменить свою позицию и одуматься, боятся возвращаться в Россию.

Российский блогер Даня Милохин, который был вынужден эмигрировать из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, отказался с ней разговаривать. Свое решение он связал с собственной позицией по спецоперации РФ на Украине. «А вот это нужно ли будет? Я не знаю. Вы все видели. Вы видите мою позицию. Вы знаете, что я думаю (по поводу спецоперации РФ на Украине — прим. URA.RU). Так что, я считаю, это будет бесполезно и не нужно. Вот так», — сказал Даня Милохин в интервью телеканалу «Матч ТВ», отвечая на вопрос журналиста о потенциальном общении с Мизулиной. Его слова передает Sport 24. В сентябре прошлого года Екатерина Мизулина призвала отправить на срочную службу в армию Милохина после его возвращения в Россию. Сразу после этого тот был вынужден вновь покинуть страну. Не все поддержали такие действия Мизулиной, отмечая, что даже те граждане, которые могут изменить свою позицию и одуматься, боятся возвращаться в Россию.