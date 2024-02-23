Милохин отказался общаться с Мизулиной из-за своей позиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Даня Милохин подчеркнул, что нет смысла общаться с Екатериной Мизулиной Фото:

Российский блогер Даня Милохин, который был вынужден эмигрировать из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, отказался с ней разговаривать. Свое решение он связал с собственной позицией по спецоперации РФ на Украине.

«А вот это нужно ли будет? Я не знаю. Вы все видели. Вы видите мою позицию. Вы знаете, что я думаю (по поводу спецоперации РФ на Украине — прим. URA.RU). Так что, я считаю, это будет бесполезно и не нужно. Вот так», — сказал Даня Милохин в интервью телеканалу «Матч ТВ», отвечая на вопрос журналиста о потенциальном общении с Мизулиной. Его слова передает Sport 24.

В сентябре прошлого года Екатерина Мизулина призвала отправить на срочную службу в армию Милохина после его возвращения в Россию. Сразу после этого тот был вынужден вновь покинуть страну. Не все поддержали такие действия Мизулиной, отмечая, что даже те граждане, которые могут изменить свою позицию и одуматься, боятся возвращаться в Россию.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский блогер Даня Милохин, который был вынужден эмигрировать из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, отказался с ней разговаривать. Свое решение он связал с собственной позицией по спецоперации РФ на Украине. «А вот это нужно ли будет? Я не знаю. Вы все видели. Вы видите мою позицию. Вы знаете, что я думаю (по поводу спецоперации РФ на Украине — прим. URA.RU). Так что, я считаю, это будет бесполезно и не нужно. Вот так», — сказал Даня Милохин в интервью телеканалу «Матч ТВ», отвечая на вопрос журналиста о потенциальном общении с Мизулиной. Его слова передает Sport 24. В сентябре прошлого года Екатерина Мизулина призвала отправить на срочную службу в армию Милохина после его возвращения в Россию. Сразу после этого тот был вынужден вновь покинуть страну. Не все поддержали такие действия Мизулиной, отмечая, что даже те граждане, которые могут изменить свою позицию и одуматься, боятся возвращаться в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...