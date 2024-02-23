Политика В ОДКБ опровергли слова Пашиняна о выходе из организации 23 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 + В ОДКБ не приходили заявления о приостановке деятельности Армении в организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Организацию Договора о коллективной безопасности не поступало каких-либо заявлений со стороны Еревана о приостановке членства в организации. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из объединения. «В Секретариат ОДКБ никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Предполагается, что Пашинян имел в виду прекращение участия Армении в мероприятиях организации. В Организацию Договора о коллективной безопасности не поступало каких-либо заявлений со стороны Еревана о приостановке членства в организации. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из объединения. «В Секретариат ОДКБ никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Предполагается, что Пашинян имел в виду прекращение участия Армении в мероприятиях организации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям