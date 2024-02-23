В ОДКБ опровергли слова Пашиняна о выходе из организации

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, одкб
В ОДКБ не приходили заявления о приостановке деятельности Армении в организации Фото:

В Организацию Договора о коллективной безопасности не поступало каких-либо заявлений со стороны Еревана о приостановке членства в организации. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из объединения.

«В Секретариат ОДКБ никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Предполагается, что Пашинян имел в виду прекращение участия Армении в мероприятиях организации.

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В Организацию Договора о коллективной безопасности не поступало каких-либо заявлений со стороны Еревана о приостановке членства в организации. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из объединения. «В Секретариат ОДКБ никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Предполагается, что Пашинян имел в виду прекращение участия Армении в мероприятиях организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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