В ОДКБ опровергли слова Пашиняна о выходе из организации

В ОДКБ не приходили заявления о приостановке деятельности Армении в организации
В Организацию Договора о коллективной безопасности не поступало каких-либо заявлений со стороны Еревана о приостановке членства в организации. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из объединения.
«В Секретариат ОДКБ никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Предполагается, что Пашинян имел в виду прекращение участия Армении в мероприятиях организации.
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