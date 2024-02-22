22 февраля 2024

В больнице скончался 22-летний свердловчанин, попавший в лобовое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, госпиталь, больной, каталка, больничный коридор, медперсонал, операция, лечение, медицина, хирургическое отделение, клиника, санитары, больница, медицинское учреждение, реанимация, пациент, каталка больничная
Мужчина находился в коме Фото:

В свердловской больнице скончался 22-летний Василий, попавший в лобовое ДТП на Режевском тракте 22 февраля. Мужчина находился в коме, рассказал родственник автомобилиста.

«Вася умер в больнице, его доставили туда в коме. Ночью его не стало», — передает E1.RU слова близких водителя. У погибшего остались сестра и мать.

Родственникам Василия сообщили, что женщина за рулем автомобиля Suzuki поворачивала налево и не пропустила ВАЗ 2112, за рулем которого находился 22-летний мужчина.

Поздним вечером 22 февраля возле поселка Монетный произошло лобовое столкновение двух автомобилей. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и МЧС.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свердловской больнице скончался 22-летний Василий, попавший в лобовое ДТП на Режевском тракте 22 февраля. Мужчина находился в коме, рассказал родственник автомобилиста. «Вася умер в больнице, его доставили туда в коме. Ночью его не стало», — передает E1.RU слова близких водителя. У погибшего остались сестра и мать. Родственникам Василия сообщили, что женщина за рулем автомобиля Suzuki поворачивала налево и не пропустила ВАЗ 2112, за рулем которого находился 22-летний мужчина. Поздним вечером 22 февраля возле поселка Монетный произошло лобовое столкновение двух автомобилей. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...