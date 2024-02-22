В больнице скончался 22-летний свердловчанин, попавший в лобовое ДТП

В свердловской больнице скончался 22-летний Василий, попавший в лобовое ДТП на Режевском тракте 22 февраля. Мужчина находился в коме, рассказал родственник автомобилиста.
«Вася умер в больнице, его доставили туда в коме. Ночью его не стало», — передает E1.RU слова близких водителя. У погибшего остались сестра и мать.
Родственникам Василия сообщили, что женщина за рулем автомобиля Suzuki поворачивала налево и не пропустила ВАЗ 2112, за рулем которого находился 22-летний мужчина.
Поздним вечером 22 февраля возле поселка Монетный произошло лобовое столкновение двух автомобилей. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и МЧС.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.