В школах ХМАО начали забирать телефоны у учеников

23 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Введение запрета на телефоны не подразумевает их обязательное изъятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьникам из Югры официально запретили пользоваться телефоном на уроках. Теперь во время учебного процесса они сдают их в специальные контейнеры, а на переменах забирают. О том, как в ХМАО работает закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, журналисту URA.RU рассказали ученики и учителя школ. «Перед началом урока мы складываем телефоны в специальный контейнер, а на переменах забираем. Это обязательно для всех», — поделился с агентством школьник из Сургута. При этом ради того, чтобы иметь возможность пользоваться мессенджерами на уроках, ученики прибегают к некоторым хитростям. Например, носят по два смартфона в школу: один сдают, а другим пользуются. По признанию другой школьницы, есть родители, которые специально покупают детям умные часы, благодаря которым те остаются на связи, не нарушая запрет. Учителя школ в Нижневартовске рассказали корреспонденту URA.RU, что запрет на использование телефонов не стал для них неожиданностью, так как он и раньше действовал в большинстве учебных заведений города. «Сейчас некоторые педагоги не собирают телефоны на уроках, поэтому запрет носит скорее формальный характер. Единственное, во время контрольных работ собираем девайсы учеников в контейнер с ячейками, чтобы не списывали», — пояснила преподаватель из Нижневартовска. Директора департамента образования ХМАО Алексей Дренин объяснил журналисту агентства, что запрет на использование телефонов не обязательно подразумевает их изъятие. «Во всех школах приняты локальные акты. Телефоны не обязательно изымаются. Они могут просто лежать в портфеле. Главное — их не должно быть на уроке в руках ребенка и на парте», — сообщил Дренин. Ранее URA.RU писало о том, что в югорских школах запрет на использование мобильных телефонов применялся до введения федерального закона. Многие учебные заведения региона ранее уже ввели такие меры среди школьников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьникам из Югры официально запретили пользоваться телефоном на уроках. Теперь во время учебного процесса они сдают их в специальные контейнеры, а на переменах забирают. О том, как в ХМАО работает закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, журналисту URA.RU рассказали ученики и учителя школ. «Перед началом урока мы складываем телефоны в специальный контейнер, а на переменах забираем. Это обязательно для всех», — поделился с агентством школьник из Сургута. При этом ради того, чтобы иметь возможность пользоваться мессенджерами на уроках, ученики прибегают к некоторым хитростям. Например, носят по два смартфона в школу: один сдают, а другим пользуются. По признанию другой школьницы, есть родители, которые специально покупают детям умные часы, благодаря которым те остаются на связи, не нарушая запрет. Учителя школ в Нижневартовске рассказали корреспонденту URA.RU, что запрет на использование телефонов не стал для них неожиданностью, так как он и раньше действовал в большинстве учебных заведений города. «Сейчас некоторые педагоги не собирают телефоны на уроках, поэтому запрет носит скорее формальный характер. Единственное, во время контрольных работ собираем девайсы учеников в контейнер с ячейками, чтобы не списывали», — пояснила преподаватель из Нижневартовска. Директора департамента образования ХМАО Алексей Дренин объяснил журналисту агентства, что запрет на использование телефонов не обязательно подразумевает их изъятие. «Во всех школах приняты локальные акты. Телефоны не обязательно изымаются. Они могут просто лежать в портфеле. Главное — их не должно быть на уроке в руках ребенка и на парте», — сообщил Дренин. Ранее URA.RU писало о том, что в югорских школах запрет на использование мобильных телефонов применялся до введения федерального закона. Многие учебные заведения региона ранее уже ввели такие меры среди школьников.