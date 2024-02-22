Сенатор Муратов подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму Кургана

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму, который расположен на территории «Курганприбора». Чиновник отметил, «такую красоту» нельзя хранить дома.
«Эту икону мне подарили на шестидесятилетие. Она больше месяца стояла у меня в кабинете. Домой увозить не стал, решил передать в Храм Порт-Артурской иконы Божией Матери. Здесь всегда много людей, часто приходят и казаки, участники спецоперации. Она здесь необходима», — рассказал Сергей Муратов порталу «Область 45».
Руководство «Курганприбора» отметило, что икона Георгия Победоносца будет символизировать все победы земляков — прошедшие и будущие. Передача состоялась в День защитника Отечества.
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