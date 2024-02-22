22 февраля 2024

Сенатор Муратов подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму Кургана

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Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца в Храме на крови. Екатеринбург, божественная литургия, икона георгия победоносца, молебен о победе
Сергей Муратов сделал подарок курганскому храму на 23 февраля (архивное фото) Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму, который расположен на территории «Курганприбора». Чиновник отметил, «такую красоту» нельзя хранить дома.

«Эту икону мне подарили на шестидесятилетие. Она больше месяца стояла у меня в кабинете. Домой увозить не стал, решил передать в Храм Порт-Артурской иконы Божией Матери. Здесь всегда много людей, часто приходят и казаки, участники спецоперации. Она здесь необходима», — рассказал Сергей Муратов порталу «Область 45».

Руководство «Курганприбора» отметило, что икона Георгия Победоносца будет символизировать все победы земляков — прошедшие и будущие. Передача состоялась в День защитника Отечества.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму, который расположен на территории «Курганприбора». Чиновник отметил, «такую красоту» нельзя хранить дома. «Эту икону мне подарили на шестидесятилетие. Она больше месяца стояла у меня в кабинете. Домой увозить не стал, решил передать в Храм Порт-Артурской иконы Божией Матери. Здесь всегда много людей, часто приходят и казаки, участники спецоперации. Она здесь необходима», — рассказал Сергей Муратов порталу «Область 45». Руководство «Курганприбора» отметило, что икона Георгия Победоносца будет символизировать все победы земляков — прошедшие и будущие. Передача состоялась в День защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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